Tvrdiť, že východné Slovensko prišlo o istú investíciu, je nezmysel

dnes 15:01 -

Ministerstvo hospodárstva SR odmieta tvrdenie v článku Hospodárskych novín „Východu ušla ďalšia miliardová investícia“. Rezort môže potvrdiť, že sa predstavitelia štátu pred rokom a pol stretli so zástupcami čínskej gumárenskej spoločnosti Linglong Tire a ponúkli jej viacero možností a lokalít pre investície, a to nielen na východnom Slovensku. Nikdy pritom nešlo o strategický park Haniska pri Košiciach. Spoločnosť však so štátom viac ako rok nekomunikovala, pričom bolo známe, že čínska spoločnosť oslovila aj iné krajiny v našom regióne. Rokovania nikdy neprekročili kľúčovú úvodnú fázu, ako je to v prípade veľkého množstva investorov, ktorí si len zisťujú podmienky.

Hovoriť preto o tom, že štát o túto investíciu prišiel, je úplný nezmysel. Faktom je, že pre túto spoločnosť boli z hľadiska jej podnikania zrejme zásadné nízke náklady na pracovnú silu a výška štátnej pomoci, pričom nešlo o investíciu s vysokou pridanou hodnotou. Európske krajiny ako Srbsko, kam sa podľa medializovaných informácií rozhodla spoločnosť Linglong nakoniec investíciu umiestniť, nie sú v prípade štátnej pomoci limitované pravidlami a limitmi Európskej únie. MH SR zdôrazňuje, že v prípade východného Slovenska pokračujú rokovania s viacerými významnými investormi, kým rokovania nebudú ukončené, rezort ich nebude komentovať.

Mgr. Maroš STANO

hovorca, odbor komunikácie

Ministerstvo hospodárstva SR