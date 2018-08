Efektivita a šetrenie: 4-dňový pracovný týždeň je bližšie, než by ste si mysleli

Zdroj: CNBC

Zamestnávatelia hľadajú alternatívne spôsoby, ako prilákať nových zamestnancov a zároveň zvyšovať produktivitu práce. Výskum FlexJobs naznačuje, že myšlienka skráteného pracovného týždňa nie je cudzia širokej škále odvetví, od financií až po marketing.

Na základe analýzy viac ako 50 000 pracovných miest v USA, spoločnosť FlexJobs vybrala najpravdepodobnejšie miesta, ktoré sú najviac otvorené flexibilite a teda aj štvordňovému pracovnému týždňu:

- obchodníci

- počítače a IT

- zdravotníctvo

- zákaznícky servis

- vzdelávanie a odborná príprava

- projektový manažment

- administratíva

- účtovníctvo a financie

- marketing

- ľudské zdroje



Samozrejme, skracovanie pracovného týždňa nie je nič nové, výhody sa využívajú od 70. rokov minulého storočia hlavne z hľadiska produktivity a znižovania nákladov. V roku 1974, keď britská vláda zaviedla trojdňový pracovný týždeň pre nedostatok energie, národný prieskum zaznamenal 5-percentný nárast úrovne produktivity. Pri dnešnej situácii na pracovnom trhu a zamestnancoch vyžadujúcich väčšiu flexibilitu v práci, je diskusia o benefitoch čoraz častejšia. Životný štýl štyri dni v práci, ktorý bol kedysi výsadou niekoľkých vybraných, dnes už nájdeme vo viacerých odvetviach a pracovných miestach.

Minulý mesiac novozélandský fond na správu majetku navrhol svojim zamestnancom dvojmesačné skúšobného obdobie štvordňového pracovného týždňa. S výrazným úspechom. Pokus ukázal, že stresy zamestnancov sa znížili o 7 percent a 78 percent uviedlo, že našli lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, pred pokusom sa takto vyjadrilo len 54 %. Ani produktivita neupadla, skôr naopak. Viac zamestnancov si zaviedlo nové spôsoby, ako byť efektívnejší na pracovisku, napríklad automatizáciu manuálnych procesov, kratšie a užšie zamerané stretnutia, menej internetu netýkajúceho sa práce, či prestávky kombinované s pracovnými úlohami. Pomohlo to aj utužiť kolektívneho ducha, zamestnanci si začali viac navzájom pomáhať. Mnohí zamestnanci považujú skrátený pracovný čas za "dar" a cítia sa byť za to organizácii zaviazaní. Hľadajú spôsob, ako to firme vrátiť. Zrazu nebol problém byť k dispozícii pre pracovné účely aj v čase pracovného voľna. Dnes plánuje fond 4-dňový pracovný týždeň zaviesť natrvalo.







Alebo iný príklad zo školstva v Colorade, kde vyňali pondelok z rozvrhu v snahe prilákať zamestnancov a znížiť náklady. Dokonca aj miliardár a obchodník Richard Branson je zástancom flexibilného rozvrhu, začiatku tohto roka na svojom blogu zverejnil príspevok v ktorom tvrdí, že z takéhoto kroku má prospech každý, poukazujúc na svojich zamestnancov v spoločnosti Virgin Management.



Softvérová spoločnosť Cockroach Labs má rovnako nasadený štvordňový týždeň. Voľné piatky sú ale vyhradené skôr pre prácu, je to príležitosť pre zamestnancov, aby ich využili na štúdium, či dlhodobé projekty. Šéfka ľudských zdrojov vo firme bola najskôr skeptická, keď zakladatelia firmy prišli s touto myšlienkou. Donútilo ju to ale premýšľať o nových spôsoboch, aby firma zostala konkurencieschopná a dokázala motivovať zamestnancov. "Ak si chceme udržať talentovaných ľudí, musíme byť kreatívni v tom, ako ich zamestnať aj ako si ich udržať," povedala Lindsay Grenawaltová.

"Zamestnávatelia potrebujú ušetriť, a zároveň vedia, že zamestnanci čoraz viac požadujú lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a hľadajú preto netradičnejšiu prácu. Štvordňový pracovný týždeň je toho dokonalým príkladom,“ cituje televízia CNBC Jima Lina, šéfa ľudských zdrojov z globálnej agentúry Randstad.





Zatiaľ neexistujú žiadne pravidlá o tom, ako by mal fungovať štvordňový týždeň. Podľa niektorých názorov je najrozumnejšou možnosťou pridať ďalšiu hodinu alebo dve do každého z ostatných pracovných dní na kompenzáciu straty času. FlexJobs argumentuje tým, že dlhší pracovný čas by bol "výhodou" v produktivite pracovníkov a poskytol by im "dlhšie úseky neprerušeného pracovného času".

Adam Edwards, obchodný riaditeľ v spoločnosti Hays však poznamenal, že "tlak na jednotlivcov, aby dosahovali rovnaký výkon za štyri dni, ako tomu bolo predtým za päť pracovných dní, by mohli mať negatívny vplyv na ich stresové zaťaženie". Obavy sú aj z iných negatívnych dôsledkov. Napríklad, že kratší pracovný týždeň by mohol brániť rastu miezd a potenciálne spôsobiť tlaky na profesie, ktoré sa novinke prispôsobiť nedokážu, napríklad výrobné a zdravotnícke odvetvia. Na zvládnutie týchto problémov si zamestnávatelia budú musieť starostlivo premyslieť štruktúru pracovného času, a riadne ju odkomunikovať to so zamestnancami. "Úlohou je zabezpečiť, aby produktivita neklesala a aby sa nevytratila zodpovednosť zamestnancov. Rovnako ako pri flexibilnom pracovnom čase, je najlepšie vyhnúť sa nedorozumeniam prostredníctvom pravidelnej a jasnej komunikácie," dodáva Jim Lin.