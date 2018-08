Trump na margo impeachmentu: Akciový trh by skolaboval, všetci by sme zostali veľmi chudobní

Zdroj: CNBC;FOX

Impeachment je zvláštna štátna žaloba podaná na vysokého štátneho úradníka, v USA sa takýto proces praktizuj len zriedka. Za viac ako 200 rokov, počas ktorých americké ústavné právo umožňuje uplatnenie impeachmentu, ho Kongres odhlasoval len v 16 prípadoch. Pred Kongresom USA môžu byť obžalovaní prezident, viceprezident a všetci vyšší úradníci, ak sú dôvodne podozriví zo zrady, úplatkov alebo iných ťažkých zločinov alebo trestných činov. Môžu však byť obžalovaní aj keď sa dopustili zneužitia moci alebo sa hrubo previnili proti verejnému blahu.

"Ak by som sa niekedy dostal do takéhoto procesu, myslím, že by sa trh zrútil, myslím si, že každý by veľmi ochudobnel," povedal prezident v rozhovore pre Fox News. "Pretože bez tohto zmýšľania, by ste videli čísla, o ktorých nepredpokladáte, že by sa mohli obrátiť," povedal Trump a ukázal na svoju hlavu. "Zbavil som vás regulácií, zníženie daníe bola obrovská vec."

Trh s akciami doteraz nereagoval na Trumpove právne problémy, ktoré tento týždeň eskalovali kvôli jeho bývalým poradcom, jedného z nich uznali vinným z trestného činu a druhý sa na trestnom čine podieľal. Dow v stredu mierne klesol a akciové futures sa vo štvrtok ráno tiež troch pohli.







Obchodníci hovoria, že trh práve očakáva, že sa Trump vyhne impeachmentu, ak osobitné vyšetrovanie právneho poradcu nepreukáže, že prezident sa priamo neangažoval v tajnej dohode s Ruskom, na ovplyvnení volieb v roku 2016.

Americká ekonomika za posledný štvrťrok rástla o 4,1 percenta. Fed Atlanta predpovedá za tento štvrťrok 4,3 percentný rast. Pod Trumpom nezamestnanosť klesla na 3,9 percenta, čo je najnižšia úroveň od roku 1969. S&P 500 vzrástol medziročne o 7 percent a v stredu dosiahol najdlhší býčí trend od roku 2009. "Neviem, ako by ste mohli obviniť niekoho, kto má za sebou skvelú prácu," povedal prezident Trump.