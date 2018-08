Zrušia Briti najmenšie drobné?

Zdroj: QZ

Stiahnutie z obehu jedno- a dvojpenny by nemalo "významný vplyv" na ceny, uviedla britská centrálna banka na svojom blogu. To preto, že zaokrúhľovanie by sa vzťahovalo na celkový účet, nie na jednotlivé položky, a týkalo by sa to len hotovostných transakcií, ktoré strácajú na popularite. Vlani v Spojenom kráľovstve po prvý raz platby kartami prevyšovali počet úhrad fyzickými peniazmi. Vďaka bezkontaktným platobným kartám sa aj platby s nízkou hodnotou prestávajú platiť v hotovosti.

Produkcia 1p a 2p mincí už v Spojenom kráľovstve klesá a nedávny prieskum štátnej pokladnice zistil, že 60 % týchto mincí sa používa len raz pred tým, ako sa vyradia z obehu.

Väčšina argumentov na zachovanie penny súvisí so skutočnosťou, že veľa cien má podobu končiacu na .99. Ale aj to sa mení. Celkový podiel cien končiacich na .99 je o niečo viac ako 12 % a za posledné tri roky klesol, uvádza vo svojej poznámke BOE. Približne 70 % cien v Spojenom kráľovstve už končí na nulu alebo 5.



Aj keby maloobchodníci reagovali na odstránenie 1p a 2p mincí zaokrúhlením cien, BOE stále nevidí dôvod na stiahnutie mincí. Je za tým inflácia. S využitím štatistických údajov na výpočet inflácie zamestnanci BOE namodelovali tri scenáre. Ak by maloobchodníci zaokrúhliť každú cenu na najbližších 5p, viedlo by to k nárastu inflácie o 0,03 percentuálneho bodu. Ak by zaokrúhlili všetky ceny smerom dolu na najbližších 5p, inflácia by dosiahla 0,15 %. V prípade že by ceny zaokrúhlili hore, na najbližších 5p, inflácia by dosiahla 0,07 percentuálneho bodu.



Vo všetkých scenároch je to malý vplyv, aj keby sa to udialo, bol by to jednorazový cenový šok, a nie pretrvávajúce zrýchlenie inflácie.

Je tu ale precedens z roku 1984, keď Veľká Británia zrušila polpenny. BOE tvrdí, že obavy z inflácie boli vtedy nepodložené a nič sa na tom nezmenilo do dnes. Po rokoch diskusií je možno čas urobiť ďalší krok.