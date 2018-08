Zavedenie ciel zo strany USA na autá z EÚ by bolo nešťastným krokom

dnes 11:46 -

Ohlasované zavedenie 25 % ciel Spojenými štátmi na autá z Európskej únie (EÚ) nie je dobrou správou pre EÚ ani pre USA. Myslí si to analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.

"V prípade USA to navýši ceny pre domácich spotrebiteľov nielen v prípade európskych áut, ale ak by sa clo týkalo aj komponentov, tak môžu o niečo zdražieť aj americké autá," opísala Muchová pre TASR.

Ak k zavedeniu ciel naozaj dôjde, určitý dosah by mohlo podľa jej slov pocítiť aj Slovensko, aj keď nie veľký. "Napríklad v minulom roku smerovalo 20 % celkového vývozu bratislavského závodu Volkswagen práve do Spojených štátov. Avšak ide prevažne o vozidlá luxusného typu, pri ktorých je citlivosť na cenu menšia ako v prípade áut nižšej triedy. Dosah by teda nebol taký výrazný," vysvetlila Muchová.

Okrem toho, do istej miery by mohli podľa jej slov automobilky presmerovať svoj vývoz pôvodne smerovaný do USA na iné trhy, a tak ešte viac zjemniť dosah tohto opatrenia. "Otázkou tiež zostáva reakcia EÚ na tento najnovší krok USA, konkrétne možnosť zavedenia protiopatrení," doplnila Muchová.

Podobne aj podľa analytika Inštitútu ekonomických a sociálnych analýz (INESS) Radovana Ďuranu je zavedenie ciel nešťastný krok. "Clá predstavujú prekážku voľného obchodu a doplatia na ne tak slovenskí a európski zamestnanci, ako aj americkí spotrebitelia. Tí budú mať menší výber a drahšie autá," priblížil Ďurana.

Z pohľadu objemu slovenských exportov do USA nebude mať podľa neho toto opatrenie radikálny dosah. "Ale jeho riziko spočíva v tom, že to môže byť začiatok obchodnej vojny," zdôraznil.

To, že USA zavedú na autá z Európskej únie 25 % dovozné clo, vyhlásil americký prezident Donald Trump. Jeho vyhlásenie prišlo len niekoľko hodín po tom, ako denník The Wall Street Journal informoval, že podľa amerického ministra obchodu Wilbura Rossa správa o plánovaných dovozných clách na autá bude známa neskôr než v auguste, čo bol pôvodne plánovaný termín.

Práve takéto rozdielne výroky amerického prezidenta a vlády sú podľa analytika Revue priemyslu Martina Jesného veľmi mätúce. "Najväčší problém tohto celého je neistota, ktorú vzbudzujú práve takéto protichodné vyjadrenia," uviedol Jesný pre TASR.