5 najčastejších vyhlásení, ktoré nás dostávajú do ťažkej finančnej situácie

Poznáme svoje zlozvyky a chceme s nimi skoncovať. Nie vždy je to ale jednoduché, snaha neraz stroskotá hneď na začiatku. Skúste si prejsť nasledujúce vyjadrenia, či sa v nich nenájdete a následne si v hlave premietnuť predsavzatia. Ale hlavne sa odhodlajte urobiť prvý krok. Iba tak neskončíte len pri "chcení".

Budem šetriť pod matrac, banke už nedám ani cent

Sústrediť peniaze pod vankúš dnes nie je najlepší spôsob, ako zbohatnúť. Ich hodnota totiž kvôli inflácii každým dňom klesá. A to nielen pod matracom, ale aj na bežnom účte či termínovanom vklade. Vy ale chcete, aby vám vaše peniaze začali zarábať. Skúste začať investovať, napríklad do podielových fondov. Aktívna správa znamená, že nemusíte sledovať finančné trhy, ani proces ich zhodnocovania.

Fondy ani náhodou, je to bezodná diera

Strach patrí k základným emóciám, ktoré nás ovládajú pri rozhodovaní, či vôbec budeme investovať, alebo nie. Obavy z neustále kolísajúcich trhov dokážu rozptýliť tzv. flexibilné fondy. Tie využívajú riadený model, ktorý dokáže vyhodnocovať vývoj na trhoch a podľa toho upravuje portfólio s prevahou akciovej alebo dlhopisovej zložky podľa toho, ktorá je v danej chvíli výhodnejšia.

Rady odborníka nepotrebujem, všetko nájdem na internete

Na internete nájdete všeličo, a vďaka rôznym kalkulačkám si celý rad vecí vypočítate sami. Sú ale situácie, v ktorých sa rada experta hodí. Napríklad pri uzatváraní životného poistenia, alebo pri zložitejších produktoch ako sú hypotéky a s ňou viažuce sa poistenia.





Na dôchodok predsa nebudem myslieť v tridsiatke

Do dôchodku ďaleko. Tak rozmýšľa mladý človek, ale kedy nastal správny čas, začať si naň sporiť? Odpoveď je, čo najskôr. Vďaka príspevkom štátu i zamestnávateľa netreba zabúdať na doplnkové dôchodkové sporenie.



Užívam si, kým môžem, na splácanie je času vždy dosť

Nákupy na dlh sú fenoménom dneška. Následne sa ale treba vysporiadať s krutou realitou splácania dlhu. Ani rastúci počet exekúcii akoby nebol dostatočne odstrašujúci. Ak si nechcete kúpiť chladničku, ktorá to kvôli pretrvávajúcim horúčavám nevydržala, ale si skrátka chcete len urobiť radosť "niečím pekným", dôkladne zvážte, či vám za to pôžička stojí.