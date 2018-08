Súhlasila s návrhom novely o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

dnes 17:46 -

Vláda súhlasila s návrhom novely zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý pripravili poslanci Národnej rady SR Peter Antal a Edita Pfundtner (obaja Most-Híd). Ministerstvo financií SR odporučilo vláde súhlasiť s návrhom po zohľadnení viacerých pripomienok. Hlasovanie o novele zákona v druhom čítaní poslanci na 33. schôdzi parlamentu v júni presunuli na september.

Prijatím jednej z navrhnutých zmien by podľa rezortu financií vznikla situácia, že zákon by už neobsahoval ani doterajšiu úpravu zastupovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na súde, alebo iných štátnych orgánoch. To by extrémne komplikovalo konania najmä na súde pre veľké množstvo možných aktívne a pasívne legitimovaných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. "Z uvedených dôvodov považujeme za potrebné doplniť úpravu konania za vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome najvhodnejšie do spoločných ustanovení o správe domu," uviedlo ministerstvo.

V návrhu novely zákona podľa rezortu financií tiež absentuje oprávnenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome mať k dispozícii aktuálne znenie zmluvy o spoločenstve, obdobne ako majú aj vlastníci bytov a nebytových priestorov v domoch, kde správu vykonáva správcovská spoločnosť. Ministerstvo navrhlo zmenu, aby predseda spoločenstva bol povinný schválenú zmluvu a pri jej zmene úplné znenie zmluvy doručiť každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome do tridsať dní od jej schválenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov, pričom zmluvu o spoločenstve by nemohli vypovedať.

Ministerstvo financií upozornilo, že v návrhu novely chýba aj povinnosť vlastníkov, ktorí zvolali schôdzu, alebo písomné hlasovanie sami, aby originál zápisnice a výsledok hlasovania doručili správcovi alebo predsedovi spoločenstva. "Považujeme za potrebné doplniť do návrhu zákona túto povinnosť zvolávateľov schôdze alebo písomného hlasovania z radov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome," uviedol rezort. Ak aspoň štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zvolala schôdzu alebo písomné hlasovanie, originál zápisnice a výsledok hlasovania by mal predsedovi spoločenstva, resp. správcovi doručiť poverený zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Do poslaneckého návrhu je podľa ministerstva potrebné zapracovať aj niekoľko legislatívno-technických pripomienok.