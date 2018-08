Bitcoin posilnil o 400 dolárov za hodinu, dosiahol dvojtýždenné maximum

Zdroj: CNBC

Najznámejšia kryptomena na svete vzrástla z 6466,50 dolára okolo polnoci na 6 858,61 dolárov približne o jednu hodinu neskôr, podľa údajov z internetovej stránky CoinDesk. Je to prvýkrát, čo sa Bitcoin dostal nad úroveň 6 800 USD od 7. augusta. Bitcoin je stále na nízkej úrovni, len 66 percent z rekordnej ceny okolo 20 tisíc dolárov, ktorú dosiahol v decembri minulého roka.

Minulý týždeň sa Bitcoin a jeho druhý a tretí najväčší konkurent , ethereum a ripple, prudko prepadli. Analytici v tom čase uviedli, že to spôsobil Americký regulátor finančného trhu SEC (Commission for Securities and Exchange Commission) odložením rozhodnutia o navrhovanom ETF (burzový obchodný fond).

Ethereum vzrástlo o 1,5 percenta na cenu 286,20 dolárov, zatiaľ čo XRP o 2 percentá na cenu 34 centov.









V stredu kryptomenová burza BitMEX uviedla, že bola terčom DDoS útoku, zahltenie servera, kedy sa hackeri snažia dostať stránku do off-line režimu. Stal sa tak krátko po tom, čo spoločnosť uviedla, že sa chystá na plánovanú údržbu. Niektoré médiá uviedli, že za cenovou špičkou Bitcoinu mohlo byť práve toto vypnutie burzy.