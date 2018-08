Aj tí najlepší sa niekedy mýlia: 6 ponaučení z chýb veľkých investorov

Zdroj: awealthofcommonsense

Foto: getty images

dnes 0:13 -

Práve na chyby veľkých hráčov sa vo svojej knihe Veľké chyby: Najlepší investori a ich najhoršie investície zameral Michael Batnick z firmy Ritholtz Wealth Management . Jeho kolega Ben Carlson z nej vybral šesť základných poznatkov.

Úspech v jednej oblasti nemusí znamenať úspech v investovaní

Mark Twain možno patrí medzi najúspešnejších a najznámejších spisovateľov na svete. Twain vyskúšal mnoho rôznych oblastí, do ktorých investoval, ale zlyhal na celej čiare. "Zoznam neúspešných investícií Marka Twaina je dlhší ako predpis do lekárne," píše Batnick. Jedným z najznámejších jeho prešľapov bola stávka 42 000 dolárov na technológiu zvanú kaolotyp, ktorá mala znamenať prevrat v oblasti knižných ilustrácií. Bol to však omyl.

Nezabúdajte na úroveň bezpečnosti

Graham je považovaný za zakladateľa hodnotového investovania, mentora Warrena Buffetta a autora investorskej biblie. Ako jeden z prvých začal sledovať fundamenty, na základe ktorých hľadal podhodnotené spoločnosti. Jeho postupy dnes využívajú aj tí najúspešnejší investori. Graham sa počas hospodárskej krízy v 30. rokoch rozhodol využiť páku. "V roku 1930 si Graham myslel, že najhoršie už pominulo a rozhodol sa investovať naplno. Navyše ešte využil páku, aby vylepšil to, o čom si myslel, že to bude znamenať terno. Ale to najhoršie ešte len malo prísť, Dow sa prepadol a Graham zaznamenal svoj najhorší rok so stratou -50 %. Doplatil na to, že si myslel, že v roku 1929 trh spadol na dno. Vývoj na trhoch ho zlákal k nákupom skôr, než dno skutočne nastalo. Za štyri roky Graham stratil 70 %," píše Batnick. "Ten, kto svetu predstavil termín margin of safety, ho sám zabudol využiť v najhoršom prepade trhovej histórie," dopĺňa Carlson.





Stratám na trhoch sa nevyhne nikto

Stanley Druckenmiller, John Maynarda Keynes, Jesse Livermore či Michael Steinhart. To je len zopár veľkých mien, ktoré sa objavujú v knihe Michaela Batnicka, ide o rad úspešných a známych investorov a ekonómov. Aj títo však počas svojho života aj niekoľkokrát prišli o veľké sumy. S podobnými situáciami by preto mal počítať každý investor. "V rokoch 1973 a 1974 sme dostávali na frak, a to nie v zmysle poklesu skutočnej hodnoty, ale na základe prepadu trhovej hodnoty. Naše cenné papiere sa dostali na polovicu svojej reálnej hodnoty. To obdobie bolo vážne nepríjemné," popisuje Buffettova pravá ruka Charlie Munger prepad, keď v roku 1973 stratil 31,9 % a v roku 1974 31,5 %. Na rozdiel od iných investorov ale Munger vedel, že niekedy skrátka bude stratový. Vo svojom investovaní so stratami počítal, čo mu pomáhalo zvládať emócie. "Mnoho investorov sa modlí, aby sa nikdy nedožili krachu na trhoch. To ale reálne nie je," myslí si Carlson.

Každý investor je iný

Neexistuje investičný prístup, ktorý by bol univerzálny, vhodný pre každého. Aj tá najlepšia stratégia môže byť neúčinná, ak sa nehodí k povahe investora. Každá investičná filozofia alebo stratégia má svoje muchy, takže si investor musí nájsť taký spôsob investovania, ktorý mu bude najviac vyhovovať a ktorý mu bude prinášať najväčšie zisky. "Trvalo mi päť rokov a stálo ma to asi 20 000 dolárov na poplatkoch, než som zistil, že nebudem ďalším Paulom Tudorom Jonesom. Emócie mali na moje investovanie príliš veľký vplyv, aby som mohol byť krátkodobým traderom, a to ma doviedlo až k indexovým fondom," píše vo svojej knihe Michael Batnick.





Priznanie si chyby je najlepším spôsobom, ako sa z nej poučiť

Zmena názorov a investičných cieľov a obviňovania iných zo zlej výkonnosti patrí k najväčším hriechom. Bohužiaľ sa k nemu uchyľuje množstvo investorov, ale aj správcov peňazí a investičných manažérov. Dnes, kedy už každé tvrdenie ľahko vypátrate na internete, je lepšie si priznať, že každý môže urobiť chybu alebo sa mýliť. A hľadať príčinu. "Jednou zo silných stránok Warrena Buffetta je poznanie, že chyby sú súčasťou investičného procesu. Vo svojich výročných správach použil slovo chyba viac než 160-krát. Rovnako ako ktokoľvek iný, kto má skúsenosti s investovaním, ani Buffett sa nevyhne stratovým investíciám," píše Batnick.

Úprimnosť je najlepší liek

Nie každý dokáže byť sám k sebe úprimný, ale je to základný predpoklad, aby si i investor dokázal priznať svoje chyby. Zamiesť nepríjemnosti pod koberec je jednoduché, zatiaľ čo práca na vlastných slabinách a chybách vyžaduje úsilie. V dlhodobom horizonte sa ale takýto prístup vypláca. "Táto posledná kapitola je moja najobľúbenejšia, pretože ukazuje, ako môže normálny človek, ako je Michael Batnick, nie nejaký investor s miliardami na účte, premeniť svoje slabiny a chyby na úspechy," uzatvára Ben Carlson.