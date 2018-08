Trhový míľnik: Najdlhší býčí trend v histórii, alebo aj nie

Zdroj: CNN;Forbes

Pomalé, ale stabilné hospodárske oživenie spolu s bezprecedentnou pomocou zo strany Fedu katapultovalo Dow z približne 6500 na takmer 26 000 dnešných bodov. S&P 500 sa štvornásobne zvýšil z úrovne 666 v roku 2009, pričom nikdy neklesol o 20 %, čo sa považuje za začiatok medvedieho trendu.

Býčí trh prežil nespočetné záchvaty paniky zo strany investorov s krízovými scenármi. V roku 2011 došlo k poklesu úverového ratingu Ameriky, obávanému kolapsu eura, alarmujúcemu hospodárskemu spomaleniu Číny a dramatického nárastu cien ropy. Napriek tomu žiaden strach nedokázal vykoľajiť stabilný nárast hospodárstva a firemných ziskov

Eufória na trhu, podobne ako v období bubliny dotcom, mohla viesť k skorému zániku býčieho trhu. "Nikto v ňom neveril," povedal David Kelly, hlavný globálny stratég JPMorgan Funds. "Pesimizmus, ktorý bol charakteristickým znakom býčieho trhu, skutočne zabezpečil jeho dlhú životnosť."



Ako uviedol Úrad pre reguláciu finančného priemyslu (FINRA), najdlhší býči trend trval 12 rokov od októbra 1987 do marca 2000. Súčasný sa začal v roku 2009, preto by musieť vydržať do roku 2021 aby prekonal doterajší rekord. Rozdielnosť spočíva v tom, že je ťažké presne definovať býčí trh.

Väčšinou sa chápe ako obdobie, počas ktorého akcie pokračujú v raste bez poklesu o viac ako 20 %. Čo si potom myslieť o období od 16. júla do 11. októbra 1990, kedy S&P 500 klesol o 19,9 % zo svojho vrcholu? Niektorí analytici to zaokrúhľujú na 20 % a vyhlásia tento deň za koniec tohto býčieho trhu, iní používajú úplne iné "pravidlá", prinajmenšom podľa FINRA. Ďalším problémom je, že nie je ľahké definovať ani medvedí trend, ktorý nastáva hneď po dosiahnutí poklesu o 20 %. Alebo sa meria od predchádzajúceho maxima? Po 20 % poklese sa väčšina analytikov vráti k predchádzajúcemu dňu a označuje tento dátum za začiatok medvedieho trhu. Tým sa ale vynecháva zvláštne prechodné obdobie, ktoré je súčasťou býčieho aj medvedieho trhu. Takže kedy skutočne končí býčí trh? Nadčasové maximá sú možno významnejšie míľniky.

A či je trhový index skutočne dobrým proxy pre celý trh? Ťažko povedať, najmä keď spoločnosti ako Amazon, Apple alebo Alphabet predstavujú tak veľké percento samotného indexu. Trhový index by mohol dosiahnuť rekordnú úroveň vďaka niekoľkým veľkým firmám, nie celkovým rastom všetkých akcií.





V každom prípade záleží na investoroch, trhoví veteráni hovoria, že zamerať sa na čas je nesprávne. "Býčie trhy nekončia kvôli starobe, ale recesii," povedal Kurt Spieler, šéf investičného manažmentu správy majetku spoločnosti First National Bank of Omaha. Ekonómovia ale nevidia riziko blížiacej sa recesie. Nezamestnanosť v USA klesla v júli na 3,9 % a ekonomika rástla v druhom štvrťroku najrýchlejším tempom od roku 2014. Napriek tomu, že ekonomika už bola zdravá, Washington ďalej zvýšil rast znížením sadzieb dane z príjmu právnických osôb a zvyšovaním vládnych výdavkov.

Niektorí finanční stratégovia ale upozorňujú na niekoľko znakov, ktoré naznačujú, že sa blíži koniec. Ekonomická expanzia, druhá najdlhšia v histórii, čelí hrozbám zo zavedených ciel a inflácie. Zvyšovanie napätia obchodnej vojny medzi Spojenými štátmi a Čínou by mohlo vykoľajiť globálny rast a zároveň spôsobiť vrásky Fedu, ktorý bude musieť bojovať s vyššou mierou inflácie a pomalším tempom rastu. Výrazné zvyšovanie sadzieb Fedom a zmenšujúca sa bilancia už pomohli vyvolať turbulencie na rozvíjajúcich sa trhoch, ako sú Turecko a Argentína. Ďalšie nebezpečenstvo pramení z oslabenia pomoci zo strany Washingtonu. Zníženie daní a vládnych výdavkov môže vytvoriť scenár boom-to-bust, ktorému sa hospodárstvo vyhýbalo v uplynulom desaťročí.



Dalo by sa teda povedať, že 22. augusta 2018 nebol dosiahnutý žiadny medzník, ktorý má nejaký zmysel, ako keď trhové indexy dosiahnu okrúhle číslo, napríklad 25 000 pre DJIA alebo 2800 pre S&P 500. Sú to len čísla. Dôležitejším môže byť dlhotrvajúci ekonomický rast. Podľa Národného úradu pre ekonomický výskum (NBER) americká ekonomika rastie od júna 2009. Za 110 mesiacov je súčasná expanzia druhou najdlhšou v histórii národa po 120-mesačnom raste zaznamenanom v období od marca 1991 do marca 2001. Ak má padnúť rekord, musí do roku 2019 ďalej rásť.

Či akciový trh stúpa dlhšie ako kedykoľvek predtým, je otázka, ktorá nie je relevantná a nedá sa presne zodpovedať. Čo je dôležitejšie, čím dlhšie rast potrvá, tým bližšie je jeho nevyhnutný koniec. Bohužiaľ, účastníci trhu majú tendenciu vidieť vyššie ceny a dlhú životnosť býčieho trhu ako znamenie, že byť súčasťou je dôležitejší než ochrana. Mali by ale pamätať na to, že trh si robí čo chce. Neupadnutie do spokojnosti je jednou z mála vecí, ktoré môžu mať skutočne pod kontrolou.