Otázka času: 5 krajín, ktorým do 5 rokov hrozí úplný bankrot

Rebríček je zostavený na základe údajov Thomson Reuters Datastream podľa rizikovej prirážky na päťročných CDS (Credit default swap) zo dňa 17. augusta. Čím horší obraz, tým vyššia cena CDS poistenia proti nesplateniu dlhu. 500 bázických bodov CDS znamená, že investor, ktorý sa chce poistiť proti riziku úpadku, zaplatí ročne 5 % nominálnej hodnoty poistenej investície. Ak by daná krajina skrachovala, druhá strana uhradí škodu, čiže vyplatí nominálnu hodnotu investície. V databáze Reuters je v zozname vymenovaných celkovo 72 krajín. Venezuela, Sýria a Jemen neboli zaradené do zoznamu, pretože v dôsledku krachu, alebo občianskej vojny, neexistovala žiadna prémia v súvislosti s bankrotom.

5. Grécko

CDS: 402 bázických bodov





Grécko je kukučie vajíčko na tomto zozname, v ostatných rokoch sa mu podarilo výrazne znížiť riziko bankrotu. Na vrchole dlhovej krízy v eurozóne krajina prakticky skrachovala, takže nie je prekvapujúce, že vtedy CDS úplne uletelo na niekoľko tisíc bázických bodov. Avšak, v posledných rokoch sa ekonomika postupne zotavuje, naštartoval sa trvalejší rast. Grécko v pondelok oficiálne vystúpilo z tretieho a posledného záchranného programu, čím sa pre krajinu končí 8-ročné obdobie financovania pomocou úverov od medzinárodných veriteľov. Otvára sa nová kapitola v dejinách moderného Grécka. Napriek tomu sa účastníci trhu stále zaujímajú o extrémne vysokú úroveň dlhu, čo sa odráža aj naďalej vysokým stupňom ukazovateľa možného bankrotu v medzinárodnom porovnaní.

4. Ukrajina

CDS: 416 bázických bodov





Ekonomické problémy Ukrajiny začali v roku 2014, kedy Rusko anektovalo Krymský polostrov, a východnú polovicu krajiny kontrolovali povstalci. To prakticky úplne eliminovalo ekonomické vzťahy so západnou časťou krajiny. Ukrajinská ekonomika má ťažkosti, z ktorých sa dokáže len pomaly a bolestivo dostať. Ukrajinský verejný dlh vo vzťahu k HDP sa v roku 2014 zdvojnásobil a odvtedy rastie, pričom vládna garnitúra sa snaží udržať ekonomiku za pomoci Medzinárodného menového fondu. V súčasnom období sprísňovania monetárnych politík je to čoraz ťažšie z dôvodu zraniteľnosti krajiny. Vzhľadom na odliv peňazí z rozvíjajúcich sa trhov bola ukrajinská centrálna banka nútená intervenovať na devízových trhoch, aby tým ochránila domácu hrivnu.

3. Turecko

CDS: 499 bázických bodov





Turecko sa dostalo do ekonomického centra pozornosti médií v posledných týždňoch potom, čo medzinárodní investori začali trestať slabé ekonomické fundamenty, omyly zástupcov hospodárskej politiky, a svoje zohrala aj eskalácia konfliktu so Spojenými štátmi. Líra utrpela ohromujúci pád, ktorý len zhoršuje problémy tureckého korporátneho a bankového sektora s výraznými expozíciami v dolároch. Investori sa obávajú hromadných firemných bankrotov, kolapsu finančného sektora, či vážneho hospodárskeho poklesu a tým pádom čoraz častejšie spomínajú možnosť štátneho bankrotu. To vysvetľuje, prečo je turecké CDS viac ako trojnásobkom úrovne z polovice februára.



2. Argentína

CDS: 550 bázických bodov





Kríza kurzu tureckej líry sa prejavuje všade vo svete, ale v najhoršej situácii sú zraniteľné krajiny z rozvíjajúcich sa trhov, ako je Argentína. Krajina čelí značným deficitom bežného účtu a rozpočtovým deficitom, zatiaľ čo inflácia dosahuje 30 %. Centrálna banka sa snaží ochrániť peso, takže aktuálne drží úrokovú sadzbu na 45 %. Takáto vysoká úroková sadzba ale prakticky znemožňuje hospodársky rast. Vývoz kapitálu z rozvíjajúcich sa trhov, spôsobený rastom amerických sadzieb nastavených Fedom, zasiahol Argentínu natoľko, že prezident krajiny bol nútený obrátiť sa o pomoc na MMF. A to aj napriek tomu, že je len málo miest na svete, kde by sa na MMF dívali kritickejšie ako v Argentíne. Hoci tento krok pomohol trochu stabilizovať situáciu krajiny na medzinárodných finančných trhoch, v dôsledku zvýšenej zraniteľnosti zostáva jednou z najrizikovejších miesta pre investovanie. To sa náležite odráža aj vo veľmi vysokej prémii CDS.

1. Libanon

CD: 640 bázických bodov







Hlavnou zraniteľnosťou Libanonu je neuveriteľne vysoký vládny dlh, nad 150 % HDP. Okrem toho má krajina značný zahraničný dlh, preto obzvlášť citlivo reaguje na vlny odlivu kapitálu z rozvíjajúcich sa trhov. Okrem toho libanonská centrálna banka trvá na tom, aby bola miestna mena viazaná na kurz amerického dolára. Dokázať niečo také je v súčasnom medzinárodnom prostredí čoraz nákladnejšie, dá sa to dosiahnuť len udržaním veľmi vysokých úrokových sadzieb. Tým sa síce podarí krajine dostať sa k americkému doláru, ale rastúca závislosť na zahraničnom zdroji, ktorý sa do krajiny dostáva so špekulatívnym záujmom, predstavuje vážne finančné riziko. Hlavne v prípade, ak bankový sektor disponuje značnou pozíciou v štátnych cenných papieroch, čo predstavuje systémové riziko pre takto zadlženú krajinu. Ak k tomu pridáme niekoľko mesiacov trvajúci politický zmätok a množstvo utečencov kvôli neďalekej sýrskej občianskej vojne, ktorí tvoria nezanedbateľné náklady pre rozpočet, pričom tradičný motor ekonomického rastu – cestovný ruch, sa rovnako kvôli sýrskej vojne zadrel, potom je pochopiteľné, prečo investori považujú Libanon za tak riskantné miesto.