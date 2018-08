Slováci minú počas dovolenky v priemere cez 400 eur

dnes 12:01 -

Slováci míňajú počas dovolenky stovky eur. Podľa aktuálnych údajov štatistického úradu EÚ Eurostat, zverejnených v pondelok, v roku 2016 to bolo v priemere 420 eur. Ako skonštatovala analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková, hoci údaje sú spred dvoch rokov, trend sa výrazne nezmenil, odchýlky sú až pri viacročnom porovnaní. V roku 2012 minuli Slováci na dovolenke, ktorá trvala viac ako štyri noci, v priemere 498 eur.

Na dovolenku najviac peňazí míňajú Švajčiari, a to až 1 163 eur. Najmenej míňajú počas dovolenky Rumuni, a to v priemere 209 eur. Česi minú na dovolenke okolo 250 eur. Výdavky zahŕňajú ubytovanie, stravu v reštaurácii, dopravu či nákup suvenírov a podobne. “Slováci predbehli v míňaní nielen Čechov, ale aj Poliakov či Maďarov. Naopak, takí Rakúšania minú až 932 eur. V tomto prípade sú to dovolenky, ktoré trvajú viac ako štyri noci, s pribúdajúcimi dňami sa pochopiteľne výdavky šplhajú vyššie,” uviedla Buchláková.

V rámci kratších výletov či dovoleniek ide najčastejšie o rekreačný pobyt. Na druhom mieste je návšteva rodiny či kamarátov. V roku 2016 Slováci za výlet či dovolenku, ktorá trvala štyri a viac nocí, minuli najviac peňazí na ubytovanie, a to v priemere 154 eur. Najmenej to bolo na kúpu suvenírov, a to necelých päť eur. Výdavky spojené s dopravou predstavovali 131 eur. Zvyšnú časť tvorili rôzne ďalšie výdavky spojené s cestovaním, napríklad kúpa cestovného poistenia a podobne.

Slováci minuli v roku 2016 na dovolenky či výlety doma a v zahraničí 2,316 mld. eur. Na dovolenky na Slovensku minuli 865 mil. eur. V roku 2016 Slováci minuli na výlete či dovolenke na Slovensku v trvaní štyri a viac dní 213 eur. V porovnaní napríklad s rokom 2012 je to však menej, vtedy Slováci minuli na Slovensku v priemere 283 eur.