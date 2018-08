Ukončenie práce v zahraničí netreba Sociálnej poisťovni oznámiť

dnes 10:31 -

Ak občan SR pracoval alebo brigádoval v letných mesiacoch v zahraničí, ukončenie zárobkovej činnosti či už v krajinách Európskej únie, alebo mimo nej nie je potrebné Sociálnej poisťovni oznamovať.

"Nie je to potrebné ani vtedy, ak chce po svojom návrate na Slovensko požiadať o dávku v nezamestnanosti. V takom prípade by mal kontaktovať najskôr úrad práce, ktorý ho zaradí do evidencie uchádzačov o zamestnanie, až potom Sociálnu poisťovňu. Ani potom nepreukazuje ukončenie zárobkovej činnosti, spolu s predložením dokladu a žiadosti o dávku v nezamestnanosti však bude musieť preukázať dobu poistenia v nezamestnanosti potrebnú pre vznik nároku na dávku," povedal pre TASR Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Podľa jeho slov do tejto doby možno započítať aj dobu poistenia získanú pri práci v Európskej únii, prípadne v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o uznávaní jednotlivých dôb poistenia.

"Sociálna poisťovňa preto opätovne pripomína občanom vracajúcim sa z práce v zahraničí, ktorí chcú na Slovensku požiadať o dávku v nezamestnanosti, aby si pred svojím návratom na Slovensko vyžiadali v inštitúcii sociálneho zabezpečenia príslušnej krajiny formulár PD U1, na ktorom im dobu poistenia vyznačia," uzatvára Višváder.