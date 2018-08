V obci Ploské pracujú na čističke odpadových vôd

dnes 15:31 -

Na dokončení stavby čističky odpadových vôd (ČOV) aktuálne pracuje samospráva Ploského v okrese Košice-okolie. V prevádzke by mohla byť v budúcom roku, obec ešte potrebuje technológiu za 150.000 eur. Pre TASR to povedal starosta Ploského František Petro.

"Na dokončenie stavby čističky odpadových vôd sme dostali dotáciu z envirofondu vo výške 65.000 eur, k tomu máme ako obec povinné kofinancovanie päť percent. Ide o stavbu, do ktorej sme sa pustili v roku 2016, kedy sme získali finančné prostriedky z eurofondov na nákup technológie, jej osadenie, začatie stavebnej časti objektu a pod. Keďže uplynuli dva roky, sme radi, že sme boli úspešní pri získaní dotácie na uzatvorenie stavebného objektu." Pokračoval, že jedným z dôvodov je aj ochrana materiálu, ktorý by mohol vplyvom počasia zvetrať. "Toto by sme chceli do novembra ukončiť," spresnil Petro.

Obec sa bude aj naďalej uchádzať o finančné prostriedky. "Aby bola čistička funkčná, chýba nám k tomu ešte dodanie ďalšej technológie za 150.000 eur," uviedol.

Podľa starostu je prvoradým cieľom ČOV ochrana životného prostredia. "Samotné vyprázdňovanie žúmp, resp. septikov, je prácne," dodal s tým, že ČOV obyvateľom prinesie aj komfort.