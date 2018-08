Bez akýchkoľvek konkrétností: Ako dokážu vágne vyhlásenia skokovite podporiť cenu akcií

Zdroj: HOR

Keď sa Elon Musk ráno 7. augusta vybral na letisko svojou Teslou S ani len netušil, čo vyvolá jeho krátky tweet o jeho myšlienke stiahnuť akcie firmy Tesla z burzy. Text jeho Twitterovej správičky sa dá preložiť ako “Zvažujem, že Teslu opäť spravím privátnou za 420 USD za akciu. Peniaze na to mám zabezpečené“.



Musk dnes tvrdí, že to bola jeho snaha o maximálnu otvorenosť a transparentnosť. Ako sa však neskôr ukázalo, pri uvedenej cene odkúpenia akcií od súčasných akcionárov, by potreboval viac ako 10 miliárd dolárov a tie dúfal, že mu poskytne Saudskoarabský vládny investičný fond. So zástupcami tejto inštitúcie sa údajne stretol 31. júla a okrem iného diskutovali o možnosti vstupu fondu do Tesly.



To by ale znamenalo, že na rozvoj modernej technologickej spoločnosti sa nepoužije kapitál najefektívnejšieho trhu na svete, ale kapitál diktátorského režimu spravovaný niekoľkými jedincami. Navyše hlavným cieľom spoločnosti Tesla je redukcia spotreby ropy, bol by to paradox, ak by kapitál prišiel z krajiny, ktorá z ropy žije. Možno Saudovia vnímajú túto investíciu ako spôsob, ako sa z ropnej závislosti vymaniť a ako jeden obrovský hedž proti prudkému rozvoju elektromobility. To by bol naozaj bravúrny investičný ťah.



No žiadne záväzné ponuky neodzneli, takže viacerí investori, dozorné a regulačné orgány a komentátori sa dnes pýtajú, čo viedlo Elona Muska k takémuto vyjadreniu. Slovíčka „peniaze mám zabezpečené“ totiž viedli k reakcii investorov a obchodníkov, ktorí akcie Tesly začali nakupovať, v dôsledku čoho jej cena v priebehu niekoľkých hodín po vyhlásení zámeru stiahnuť firmu z burzy stúpla o 7 % a obchodovanie s týmto titulom sa na parkete Nasdaq automaticky zastavilo. Firma v tej chvíli zverejnila list pre zamestnancov, ktorým sa Musk snažil vysvetliť svoj zámer a keď sa neskôr obchodovanie opäť spustilo, vzrástla akcia Tesly o 11 % oproti jej otváracej cene.





V rozhovore pre Newyork Times Musk hovorí o svojej snahe o čo najväčšiu otvorenosť voči akcionárom. Vysvetlenia spomenutého „zabezpečeného financovania“ sa však čitateľ nedočká. Reakcia dohľadu nad trhom s cennými papiermi nedala na seba dlho čakať a zástupcovia Tesly sú predvolaní pred komisiu SEC, kde majú podať vysvetlenie k správe, ktorá potiahla ceny akcií o 11 % hore a doložiť informácie k detailom jej obsahu. Bežne sa informácie o zámeroch stiahnuť akcie z trhu zverejňujú až po tom, čo ich schvália orgány danej spoločnosti, či už rada riaditeľov, alebo dozorná rada. V prípade nešťastného tweetu sa však ukazuje, že nikto z riaditeľov informáciu o zámeroch Muska nedostal a nebola vôbec interne prediskutovaná.



V rozhovore s Newyork Times Musk priznáva, že posledné obdobie pre neho nebolo príjemné, riešil výrobné výpadky v jeho výrobnej linke Tesly, musel reagovať na snahy obchodníkov stlačiť cenu akcií dole a odpovedať na ich „nezáživné otázky“ na investorských konferenciách a podľa svojho vyjadrenia pracoval 120 hodín týždenne.



Arianna Huffingtonová, zakladateľka Huffington Post, Muskovi v otvorenom liste vysvetlila, že by si mal násť čas na spánok. Ľudia, rovnako ako jeho elektrické autá, potrebujú čas na dobitie. "Tesla je revolučná, pretože je to všetko o tom, ako môžeme najefektívnejšie využívať energiu, ktorá má potenciál zmeniť svet," napísala. "Vy prezentujete veľmi zastaraný, nevedecký a strašne neefektívny spôsob využívania ľudskej energie." Musk jej odpovedal o pol tretej nad ránom. "Ford a Tesla sú dve americké automobilové spoločnosti, ktoré unikli bankrotu. Práve som sa vrátil domov z továrne, myslíte si, že je to voľba. Ale nie je.“





Aby doprial svojmu organizmu odpočinok počas spánku, priznáva, že si musí v posledných dňoch pomôcť liekmi na spanie. To samozrejme pozorovatelia už využívajú na špekulácie o jeho psychickom stave (niektorí spomínajú, že Musk bol sporadickým užívateľom rekreačných návykových látok). Na základe twitterových správ samotného Muska sa diskutuje o možnosti psychických výkyvov a nálad hlavného predstaviteľa Tesly. Objavili sa aj informácie, že vedenie Tesly sa snaží nájsť výkonného manažéra zo Silicon Valley, ktorý by Muska mohol odbremeniť v niektorých funkciách. Hovorilo sa napríklad o Sheryl Sandberg z Facebooku, ktorú údajne pred časom oslovili.

Musk je každopádne obrovská ikonická osobnosť dnešného moderného sveta. Má za sebou neodškriepiteľne úspešné projekty, či už internetové, alebo technologické. Jeho energia a úsilie si však môžu vyberať daň, nielen vo forme „neexistujúceho rodinného života“ ale aj vo forme vyčerpanosti a zdravotných komplikácií. Každého môže postihnúť akési vyhorenie, či totálne vyčerpanie. Pri jeho nasadení by sa nikto ani nemusel čudovať. Nájsť druhého Muska však nebude ľahké a predstavenstvo Tesly sa musí veľmi snažiť, ak má túto ambíciu. Nehovoriac o tom, že vyšetrovatelia z komisie pre cenné papiere sa začnú hrabať v dokladoch, mailoch, kontách a komunikácii veľkého počtu zainteresovaných osôb a nedajboh nájdu niečo, čo by nasvedčovalo úmyslom o manipuláciu s kurzom, či obchodovaniu s insiderskými informáciami. V takom prípade Musk – Nemusk z hrušky dolu. Veď nebol by zrejme ani prvý ani posledný verejne známy biznismen, ktorý by mohol „sedieť“ za insiderské obchodovanie. Taká Martha Stewart by mu mohla porozprávať, aké to je, keď predáte akcie pár hodín pred zverejnením nejakej negatívnej správy o spoločnosti.



Najhoršími poradcami investora či biznismena sú chamtivosť a strach, tak dúfajme, že im nepodľahol aj Musk a bude vedieť vysvetliť svoj tweet, alebo zoženie tých 10 miliárd a bude vedieť dostáť svojmu sľubu o odkupovaní akcií.