Novela zákona o podpore OZE je neekologická, tvrdí Asociácia priemyselnej ekológie

dnes 13:31 -

Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energií, obmedzujúca dotovanie spaľovania biomasy, o ktorej by mali poslanci parlamentu rokovať v druhom čítaní na septembrovej schôdzi, je environmentálne neprijateľná, lebo ide proti trendu Európskej únie. Je o tom presvedčená Asociácia priemyselnej ekológie. „Štát by touto novelou vytvoril precedens proti smerovaniu Európskej únie. Rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energie je jedným z hlavných nástrojov, ktoré majú doviesť Európsku úniu k naplneniu troch základných cieľov jej energetickej politiky, a to ku konkurencieschopnosti, k trvalej udržateľnosti a k bezpečnosti dodávok energií,“ povedal pre portál vEnergetike.sk Július Jankovský zo spomínanej asociácie.

Návrh novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie predložili do Národnej rady SR opoziční poslanci na čele s poslancom za hnutie OĽaNO Jánom Budajom. V prvom čítaní podporili novelu aj niektorí poslanci vládnej koalície. Opoziční poslanci vymenovali viacero dôvodov, prečo je potrebné novelu zákona schváliť. Tie hlavné dôvody však podľa Asociácie priemyselnej ekológie sa nezakladajú na pravde.

V dôvodovej správe sa uvádza ako hlavný argument, že na Slovensku sa ťažia 4 milióny metrov kubických dreva na energetické účely. „Tento údaj nie je správny, nakoľko podľa štatistík Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) spotrebujú zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla z biomasy ročne približne 0,9 milióna až jeden milión metrov kubických drevnej hmoty. Tri štvrtiny z ťažby dreva uvádzaného predkladateľmi sa teda spracováva v iných odvetviach a nemajú nič spoločné s energetickým využitím v zdrojoch kombinovanej výroby“ zdôraznil Jankovský.

Hlavným cieľom predloženej novely je podľa jej predkladateľov dosiahnuť to, aby boli zrušené dotácie na spaľovanie kvalitného dreva v biomasových zariadeniach, okrem dreva pochádzajúceho z energetických porastov a odpadu z drevospracujúceho priemyslu. "Energetický priemysel využíva len najnižšiu kategóriu," upozornil Jankovský s tým, že jemu známe kontroly ÚRSO preukázali, že sa využívajú len drevné štiepky a drevo najnižšej kategórie D. „Drevné štiepky, ktoré sa využívajú v energetike, sú vyrobené z drevnej hmoty pochádzajúcej z lesných skladov poškodenej pri manipulácii a aj zo zvyškov drevnej hmoty z drevospracujúceho priemyslu, ktoré už nie je schopný spracovať,“ zdôraznil Jankovský.

Asociácia je presvedčená, že spotreba štiepok v energetike ťažbu v lesoch ovplyvňuje okrajovo. Podľa Zelenej správy totiž 7,5 % pochádza z primárnej ťažby, pretože výrub určuje lesohospodársky plán, podľa ktorého sa v lesoch hospodári a ťaží. Taktiež odmieta argumenty opozičných poslancov, že štedré dotácie na výrobu elektriny a tepla z biomasy vyhnali cenu štiepok na úroveň 58 eur za tonu, čo malo za následok, že priemyselné spracovanie akýchkoľvek foriem dreva je ekonomicky nezaujímavým. „Ceny, ktoré uvádzajú poslanci, sa však netýkajú kategórií A, B, C, pretože ceny týchto kategórií sú podstatne vyššie ako cena kategórie D, ktorá sa využíva v energetike,“ dodal Jankovský.

Pripúšťa však rozpor medzi tržbami producentov dreva a nákladmi spracovateľov dreva, ktorý podľa neho ale určite neotvorila podpora výroby elektriny z biomasy, ale energetická hodnota drevnej hmoty, ktorá je daná cenou substitútu (zemného plynu). Jedna tona surového dreva je totiž ekvivalentom približne 300 kubických metrov zemného plynu, to jest porovnávacia cena je zhruba 105 eur za jednu tonu dreva. „Výkupná cena elektriny z biomasy je na Slovensku skôr nižšia ako v ostatných krajinách EÚ, doplnil Jankovský.

Podľa asociácie netreba zabúdať na to, že kto využíva biomasu na energetické účely, môže používať menej importovaných fosílnych palív (uhlia, vykurovacieho oleja a zemného plynu). „Energetické využívanie biomasy pomáha robiť krajinu a jej regióny energeticky nezávislejšou a bezpečnejšou. Využívanie biomasy preferuje EÚ ako príspevok ku globálnej zodpovednosti, ktorý pomáha k zníženiu emisií oxidu uhličitého,“ zdôraznil na záver Jankovský. Podľa neho pri využívaní biomasy Slovensko ušetrí ročne až 348 tisíc ton emisií skleníkových plynov oproti výrobe zo zemného plynu, alebo 632 tisíc ton týchto emisií oproti výrobe rovnakého množstva tepla, ak by sa vyrobilo z uhlia.

Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energií je v súčasnosti v pripomienkovom konaní. Ministerstvo hospodárstva SR novelu zákona dalo do medzirezortného pripomienkového konania po tom, čo ju poslanci Národnej rady SR schválili v júni v prvom čítaní. Nie je však isté, že či novela zákona v pléne prejde aj v druhom čítaní. Vláda totiž opozičnú novelu nepodporuje.