U.S. Steel chce investovať 750 mil. USD do oceliarne v Indiane

Americká hutnícka spoločnosť U.S. Steel plánuje vynaložiť prinajmenšom 750 mil. USD na modernizáciu svojej oceliarne Gary Works v štáte Indiana. Predstavitelia spoločnosti a vlády uviedli, že tento projekt pomôže zachovať takmer 3 900 pracovných miest. Hutnícka firma bola terčom kritiky pre nedostatočné výdavky na vybavenie oceliarní počas nedávneho poklesu hutníckeho odvetvia. Nedostatočné financovanie poškodilo produkciu spoločnosti, keď sa sektor začal zotavovať.

Nová investícia do oceliarne Gary Works umožní spoločnosti U.S. Steel, aby zvýšila svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom modernizácie technológie, uviedol generálny riaditeľ David Burritt.

U.S. Steel má svoje zastúpenie aj na Slovensku. Spoločnosť U.S. Steel Košice vznikla prevzatím niekdajšieho hutníckeho kombinátu VSŽ americkou spoločnosťou U.S. Steel Corporation v júni 2000. V súčasnosti podnik spolu s dcérskymi spoločnosťami patrí k najväčším výrobcom plochých valcovaných výrobkov v Európe, ktoré dodáva najmä pre automobilový, strojársky a elektrotechnický priemysel.