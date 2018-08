Príjmy šéfov najväčších britských firiem vlani vzrástli o 23 %

dnes 14:01 -

Príjmy šéfov 100 najväčších britských firiem kótovaných na burze vzrástli za uplynulý rok o 23 %. Motorom ich rastu boli najmä mzdy generálnych riaditeľov stavebného koncernu Persimmon a priemyselnej spoločnosti Melrose Industries.

Nadmerne vysoké odmeny v korporáciách vyvolali hnev verejnosti počas globálnej finančnej krízy pred zhruba 10 rokmi. Aj súčasná britská premiérka Theresa Mayová odsúdila veľké rozdiely medzi tempom rastu príjmov šéfov a radových zamestnancov. Označila ich za iracionálne a nezdravé.

Prieskum renomovaného Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) a think-tanku High Pay Centre ukázal, že priemerný ročný príjem vedúcich pracovníkov spoločností z akciového indexu FTSE 100 dosiahol vlani 5,7 milióna libier (6,49 milióna eur), čo bolo o 23 % viac, ako v predchádzajúcom roku.

Tento nárast výrazne prekonal 2,5-% zvýšenie priemerných platov britských robotníkov na 29.009 GBP podľa štatistického úradu ONS.

Podobná štúdia rok predtým ukázala, že priemerná mzda šéfov klesla o 17 % oproti predchádzajúcemu roku.

Podľa CIPD silný výkon akciového trhu v roku 2017 bol pravdepodobne významným faktorom rastu odmien pre šéfov. Ale to by malo viesť k otázkam o príspevku jednotlivých šéfov k zlepšeniu výkonnosti firiem, pri zohľadnení ďalších faktorov, ako sú ekonomický kontext, alebo širší príspevok pracovnej sily.

V správe CIPD sa tiež uvádza, že priemerná hodnota riaditeľského príjmu bola skreslená veľkými výplatami pre šéfov stavebnej firmy Persimmon a spoločnosti Melrose Industries.

Bez nich by sa znížil priemerný príjem "bossov" na 4,8 milióna GBP (z 5,7 milióna GBP). Aj to by však predstavovalo 6-% nárast šéfovských príjmov oproti 2,5-% zvýšeniu robotníckych platov.

Najlepšie plateným výkonným riaditeľom v roku 2017 bol Jeff Fairburn z Persimmon s príjmom 47,1 milióna GBP, čo bol viac ako 20-násobok jeho platu v roku 2016, a to hlavne kvôli dlhodobému plánu stimulov z roku 2012.

Tento plán umožnil manažérom druhého najväčšieho stavebného koncernu v Británii získať akcie spoločnosti. Tie môžu predať ihneď po tom, ako firma vráti investorom stanovenú hotovosť a vyplatí dividendy.

Vo februári 2018 sa tieto odmeny znížili na základe kritiky vládnej schémy.

Imon Peckham, výkonný riaditeľ spoločnosti Melrose Industries dostal za minulý rok 42,8 milióna GBP, tiež najmä vďaka plánu z roku 2012.

Hovorca spoločnosti Melrose podčiarkol vplyv plánu stimulov a dodal: "Mzda a odmena generálneho riaditeľa vlani dosiahla 974.000 libier, čo bolo v súlade s priemerným pomerom odmeňovania zamestnancov, ako to dokazuje správa."