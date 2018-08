Železnice SR zabezpečia priechod pre peších v Cesticiach závorami

dnes 16:01 -

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) uskutočnia 15. a 16. augusta výluku na zastávke Cestice medzi výhybňou Chym a železničnou stanicou Čečejovce (okres Košice - okolie). "Cieľom týchto prác bude zabezpečenie priechodu pre peších na zastávke Cestice novým priecestným zabezpečovacím zariadením (PZZ), na priechode pribudnú závory," informovala v utorok hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková.

Doteraz nezabezpečený priechod pre peších v kilometri 19,385 na zastávke v Cesticiach, na železničnej trati Košice - Plešivec - Zvolen, bude zabezpečený svetelným priecestným zabezpečovacím zariadením 3. kategórie s celými závorami, bez aktívnej signalizácie s úplnou väzbou na pohyb železničných vozidiel, informujúce účastníkov cestnej premávky. "V rámci výluky bude zrealizovaná aktivácia samotného PZZ, stavebné výlukové práce boli už realizované v mesiacoch marec a apríl," uviedla Pavliková.

Práce vykonajú zamestnanci ŽSR a vyžiadajú si výluku 1. traťovej koľaje medzi železničnou stanicou Čečejovce a výhybňou Chym, doprava vlakov v oboch smeroch bude zabezpečená po 2. traťovej koľaji. "Cestujúci vlakov osobnej dopravy v smere Plešivec - Košice budú informovaní, že na zastávke Cestice musia vystupovať a nastupovať vľavo v smere jazdy vlaku do výhybne Chym," priblížila Pavliková.

Štátny správca železničnej infraštruktúry zároveň od 13. do 18. augusta pokračuje vo výlukových prácach v úseku Bánovce nad Ondavou - Hrinište - Trebišov. V uvedenom úseku opravujú most v km 26,479 - 26,665. Počas výluky zriadia nový železničný zvršok (mostnice, koľajnice a upevňovadlá), namontujú poistné uholníky a vymenia podvaly pred a za mostom. "Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci sú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje doprava ZSSK," upozornila hovorkyňa ŽSR.

Výlukové práce trvajú v utorok aj na železničnom priecestí v úseku výhybňa Petrovce nad Laborcom - železničná stanica Strážske na trati Michaľany - Medzilaborce št. hr., a to v čase od 8:30 do 20:30. Cieľom je zabezpečenie priecestia pri obci Nacina Ves priecestným zabezpečovacím zariadením so závorami. Doteraz nezabezpečené priecestie v km 49,062 bude zabezpečené PZZ 3. kategórie s celými závorami, bez aktívnej signalizácie. "Priecestie križuje cestná komunikácia III. triedy vedúca do obce Nacina Ves. Počas výluky bude vykonaná aktivácia samotného PZZ, nakoľko stavebné výlukové práce boli zrealizované už v marci," informovala Pavliková. Práce nemajú vplyv na cestnú, ani železničnú dopravu.

ŽSR vykonali v utorok výlukové práce aj v úseku Zemianska Olča - Veľký Meder (okresy Komárno a Dunajská Streda) od 8:30 do 14:40. V úseku dokončili opravu koľajového lôžka výhybiek diaľkovo ovládanej dopravne Zemianska Olča. "Po skončení výlukovej činnosti bude zavedené prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti na 30, resp. 50 km/hod.," uviedla Pavliková. Práce uskutočnili železničiari vlastnými kapacitami, prepravu cestujúcich náhradnou autobusovou dopravou zabezpečil dopravca RegioJet.