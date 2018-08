AKTUALIZÁCIA - EKONOMIKA: V druhom kvartáli rástla slovenská ekonomika o 4,1 %

dnes 14:16 -

BRATISLAVA 14. augusta (SITA) - V druhom štvrťroku vzrástol slovenský hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách medziročne o 4,1 %. Podľa rýchleho odhadu Štatistického úradu SR (ŠÚ) sa tak po očistení výsledkov o sezónne vplyvy HDP zvýšil medziročne o 3,9 % a medzikvartálne o 1 %.

V bežných cenách sa v druhom štvrťroku 2018 vytvoril HDP v objeme 22,609 mld. eur. To predstavuje medziročný nárast o 6,7 %.

Slovensko podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka zaznamenalo najrýchlejší ekonomický rast od konca roku 2015. Predpokladá, že za zrýchlením rastu slovenskej ekonomiky v druhom štvrťroku boli najmä silnejšie vývozy. Tým pomohol najmä reštart automobilového priemyslu. "A hoci trh s novými autami v Európe už ani zďaleka nerastie tak silno ako v rokoch 2015 až 2016, slovenské závody automobiliek tento rok prišli s viacerými novými alebo modernizovanými modelmi, po ktorých je zvyčajne aj vyšší dopyt," povedal Koršňák.

Analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová predpokladá, že motorom rastu bol domáci dopyt, najmä spotreba domácností a investície. Silnej spotrebe domácností pomáha podľa nej priaznivý vývoj na trhu práce - pokles miery nezamestnanosti, rast zamestnanosti a miezd, ktorý prispieva k zvyšovaniu disponibilného príjmu domácností. Investície by tiež mali podľa Muchovej pozitívne prispieť k rastu HDP. "Po slabom prvom štvrťroku by čisté vývozy mohli pozitívne prispieť k rastu HDP, aj keď prím domáceho dopytu neprekonajú," povedala Muchová.

Očakávané oživenie automobilového priemyslu pomohlo podľa Koršňáka citeľnejšie zrýchliť rast slovenskej ekonomiky, pričom tento sektor ešte nepovedal svoje posledné slovo. Nábeh produkcie v poradí v štvrtej automobilke v krajine, očakávaný v poslednom kvartáli tohto roka, by mal rast automobilového sektora a celej ekonomiky ešte viac zrýchliť. "Na druhej strane, rast ekonomiky sa v svojej štruktúre opäť raz stáva viac závislý len od jedného sektora. Podstatná časť ekonomiky mimo automobilového sektora naráža postupne na svoj cyklický vrchol, podobne ako väčšina ostatných európskych ekonomík. Dynamika rastu sa tu pozvoľna spomaľuje," uviedol Koršňák. V najbližších štvrťrokoch by sme tak mali pozorovať rast HDP nad úrovňou 4 %.

Muchová očakáva, že rast slovenskej ekonomiky by mal pokračovať dobrým tempom a v tomto roku by mohol dosiahnuť 3,9 % v priemere. V štruktúre by si mal kľúčovú pozíciu udržať domáci dopyt, najmä spotreba domácností, a taktiež sa očakáva pozitívny príspevok investícií ku rastu HDP, s postupným nábehom využívania fondov EÚ. Príspevok zahraničného obchodu k rastu ekonomiky by mohol byť podporený dopytom zo strany európskych partnerov.

Rýchly odhad hrubého domáceho produktu bude na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnený, doplnený o štruktúry jednotlivých ukazovateľov. Spresnené výsledky Štatistický úrad SR zverejní 7. septembra 2018.