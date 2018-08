Lítium ako investícia? Stáva sa hitom aj pre drobných investorov

dnes 9:00 -

Zatiaľčo dopyt po lítiu a paládiu výrazne stúpa a to najmä z dôvodu rastu elektromobility, znižovania emisií a taktiež napríklad rozvoja nových zdravotníckych pomôcok, možnosti investovania boli donedávna obmedzené. Na trhu sú už však okrem akcií vybraných ťažobných spoločností aj fondy, cez ktoré možno viac diverzifikovať riziká. Pozrite sa, ako trh zmapovala spoločnosť xPartners, ktorá sa zameriava okrem iného na investície do komodít.

V prípade lítia ide o ETF (burzovo obchodované fondy) Global X Lithium & Battery Tech. V minulom roku hodnota hlavného fondu Global X Lithium & Battery Tech dosiahla viac ako 50 % nárast. Ide však o široko diverzifikované portfólio. Kto chce viac riskovať, môže sa zamerať na čisto „lítiové" investície. Reč je napríklad o spoločnosti Sociedad Quimica Minera de Chile (SQM), ktorej cena akcií prekonala v minulom roku 100 % nárast. Je na druhom mieste v celosvetovej ťažbe lítia. Ďalej to môžu byť čínske firmy Tianqi Lithium a Jiangxi Ganfeng Lithium. Veľmi dobrou voľbou je aj Lithium Americas (LAC) kanadského pôvodu, ktorej sa v tomto sektore darilo v predchádzajúcom roku najviac.



Ako do takýchto vzdialených destinácií zo Slovenska investovať? Stačí si nájsť brokera, ktorý ponúka prístup k akciám týchto spoločností, otvoriť si účet a začať investovať. Minimálny vklad závisí na vybranom brokerovi, väčšinou však stačí investovať s vkladom od pár stoviek eur.

ETF fond Global X Lithium Battery & Tech, ktorého cena od augusta 2015 prudko vzrástla, dosiahla v prvej polovici januára 2018 svoju najvyššiu hodnotu. Odvtedy cena ETF klesla o približne 10 USD, čo predstavuje cca 23 %. V horizonte 3 rokov si aj tak drží až 60 % nárast. Hoci sa cena kovu nachádza v konsolidačnom pásme, lítium zostáva jedným zo surovín s najväčším potenciálom rastu v nadchádzajúcich rokoch.

Ani cena paládia nezaostávala a v polovici januára tohto roku dosiahla svoje historické maximum, keď prekročila úroveň 1 130 USD za uncu. V priebehu 3 rokov vzrástla o 48 %. Momentálne je v poklese od začiatku roka o 10 %. Tento fenomenálny rast je teraz síce oslabený, ale vzhľadom k jeho obmedzeným zásobám v tejto dobe je možnosť ďalšieho rastu veľmi pravdepodobná.

Spôsobov ako investovať do paládia je viac, ako do lítia. Prvým z nich je nákup vo fyzickej forme, ktorý sa však neodporúča drobným investorom vzhľadom k vysokým nákladom. Vhodnejšia voľba je investícia do akcií spoločností spracovávajúcich tento kov, tak ako to je v prípade lítia. Na výber sú aj ETF fondy, ktoré sú taktiež pre bežných investorov oveľa jednoduchšou a lacnejšou formou investovania ako futures kontrakty. Physical Palladium Shares ETF je najväčším fondom na paládium. Hodnota tohto fondu sa viaže priamo na cenu fyzického paládia. Druhým najviac vyhľadávaným fondom je Sprott Physical Platinum & Palladium Trust, ktorý v sebe zahŕňa ďalší atraktívny kov - platinu.

Lítium nazývané aj „biela ropa" je základným prvkom batérií pre počítače, tablety, telefóny, nové modely lietadiel... ale najmä pre elektromobily. Lítium využíva ľahkosť a vysokú elektrochemickú kapacitu umožňujúcu čoraz väčšiu výrobu batérií za stále dostupnejšie ceny. Cena lítium-iónových batérií už niekoľko rokov neustále klesá. Podľa informácií z Bloombergu ide o -79 % medzi rokmi 2010 a 2018. Odborníci očakávajú pokles o 35 % z aktuálnej hodnoty približne do roku 2023. To je ďalší faktor, ktorý by mohol podporiť dopyt po elektromobiloch. Vďaka širokej využiteľnosti v technológiách má tento alkalický kov v posledných rokoch obrovskú perspektívu a dopyt po ňom sa stále zvyšuje.

Potreba lítia sa bude zvyšovať s rastúcim dopytom po hybridných vozidlách, pretože výrobcovia uprednostňujú lítium pred niklom. Hlavnými globálnymi producentmi tohto kovu sú Čile, Argentína, Bolívia a Čína. Tá sa stala v roku 2015 najväčším svetovým trhom s elektromobilmi s objemom predaja takmer 250 000 áut. Objem predaja lítiových batérií v Číne by mal v roku 2020 dosiahnuť viac ako 30 miliárd eur. Očakáva sa, že do konca roka 2025 sa polovica celosvetovej produkcie lítia vynaloží práve na výrobu batérií. Súčasné obchodné spory medzi Čínou a USA spolu s príznakmi spomalenia čínskej ekonomiky by však mohli túto komoditu ponechávať pod tlakom.

Ročná produkcia lítia je v tejto dobe približne 42 kiloton (1 KT= 1000 ton), zatiaľ čo v roku 2015 to bolo iba 31,5 KT. Napriek tomu, že množstvá potrebné na výrobu automobilovej batérie sú maličké, plány elektromobilového priemyslu do roku 2050 by mali urýchliť a zosilniť dopyt po lítiu.

Riziká v súvislosti s cenami týchto kovov v krátkodobom horizonte spočívajú v objavovaní veľkých nových ložísk. Tieto riziká nie sú bezvýznamné a musia byť pred investovaním zohľadnené.

Paládium má rovnako široké využitie ako lítium. Okrem automobilového priemyslu je využívané na výrobu chirurgických zariadení, je veľmi podstatným komponentom pri výrobe katalyzátorov k redukcii splodín, využíva sa teda pre „klasické" benzínové a naftové automobily. Nárast environmentálnych požiadaviek a noriem bude dopyt po paládiu ďalej zvyšovať. Na druhú stranu, jeho cena je úzko prepojená s priemyselnou výrobou, a preto sú jej ceny veľmi kolísavé. Silný hospodársky rast vedie k silnému dopytu, a tým aj k nárastu cien a naopak.

Napríklad v roku 2001 dosiahlo paládium hodnotu 1 000 USD za uncu, potom kleslo na 150 USD v roku 2003 a v roku 2008 sa cena kovu zvýšila na 450 USD. Táto volatilita láka skôr špekulatívnych investorov, ktorí sa snažia využiť krátkodobé výrazné pohyby.

Automobilový trh v Európe zažíva výrazné zmeny a je možné, že o niekoľko rokov sa budeme musieť rozlúčiť so svojimi dieselovými vozidlami. Ich hroziaci zánik bude nahrávať do kariet nielen benzínovým dopravným prostriedkom, ale hlavne elektromobilom, keďže environmentálne kritéria sú čoraz prísnejšie.

Vzhľadom k nárastu regulácie priemyslu s cieľom environmentálne preferovaných technológií sa dá predpokladať, že tieto dva kovy môžu predstavovať zaujímavú dlhodobú investíciu v neistej a turbulentnej situácii na finančných trhoch.

Autorom je Silvia Holá, hlavná, analytička xPartners