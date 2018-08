Česká skupina PPF má opäť záujem o Balkán, údajne chce získať United Group

dnes 18:46 -

Investičná skupina PPF najbohatšieho Čecha Petra Kellnera je po nedávnnom prevzatí balkánskych telekomunikačných operátorov stále pri chuti. A opäť by chcela investovať do juhovýchodnej Európy. Uviedol to server E15.cz, ktorý sa odvolal na miestne médiá. Podľa tých je česká skupina medzi záujemcami o prevzatie káblového operátora a mediálnej spoločnosti United Group.

PPF je podľa médií jedným z uchádzačov, ktorí budú tento týždeň rokovať o prevzatí United Group. V priebehu septembra by o novom vlastníkovi mala rozhodnúť aukcia. Cena by sa mala pohybovať okolo 3 miliárd eur.

United Group je najväčší káblový operátor v Srbsku, káblové siete prevádzkuje aj v Bosne a Hercegovine, v Čiernej Hore a Slovinsku. V Holandsku registrovaná spoločnosť vlastní aj niekoľko televíznych staníc vrátane spravodajskej televízie N1 TV, ktorá vysiela v Bosne a Hercegovine, Chorvátsku a Srbsku. Väčšinovým vlastníkom United Group je americká investičná spoločnosť KKR.

PPF odmietla potvrdiť či vyvrátiť, či sa na rokovaniach o prevzatí United Group zúčastní. "Špekulácie trhu nekomentujeme," reagovala na otázku E15.cz tlačová hovorkyňa skupiny PPF Zuzana Migdalová. Skupina sa už v marci dohodla na prevzatí stredoeurópskych a východoeurópskych telekomunikačných firiem, ktoré pôvodne patrili nórskemu Telenoru. Za mobilných operátorov v Maďarsku, Bulharsku, Čiernej Hore a Srbsku zaplatila 2,8 miliardy eur.