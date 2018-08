Kto sa neprispôsobí dobe, neprežije: Ako bude vyzerať mobilita v mestách o 10 rokov

Zdroj: HOR

Samozrejme, licencované taxislužby sa búria, kade tade po svete súdy zakazujú takýmto firmám podnikať a všemožne im hádžu polená pod nohy. Máme len jeden odkaz – kto sa neprispôsobí dobe, zomrie. Ak si však myslíte, že Uber je niečo veľké, nadnárodné a rozsiahle, tak sa skúste zamyslieť a poobzerať sa na webe po firme s veselo znejúcim menom DIDI.





Tri roky po vzniku Uber-u sa v Číne v roku 2012 objavila skupina ľudí, ktorá taxikárom, ktorí čakali vo svojich autách na objednávky ponúkala drobnosti, ako termosky na čaj, alebo iné praktické doplnky len za to, že si do svojich mobilov stiahnu aplikáciu DIDI a začnú jazdiť na objednávky z aplikácie. Po necelých 6 rokoch má DIDI v Číne 450 miliónov zákazníkov, ktorí ju majú v mobile stiahnutú a jednoznačne dominuje v segmente súkromnej osobnej prepravy. 450 miliónov je približne polovica užívateľov mobilného internetu v Číne. Pre DIDI dnes jazdí v Číne viac ako 21 miliónov vodičov, ktorí denne spravia 25 miliónov jázd so zákazníkmi. Pre porovnanie, v Číne je údajne 2,6 milióna licencovaných taxikárov.





DIDI už predbehlo Uber vo valuácii, keď po poslednom kole financovania je celková hodnota firmy na úrovni 56 miliárd USD, pričom Uber sa po poslednej kapitalizácii dostal podľa rôznych zdrojov na 48 až 50 miliárd. Didi sa tlačí do zahraničných trhov a investuje do konkurenčných poskytovateľov, ktorí Uberu v daných krajinách uberajú z koláča. Jedným z nich je aj u nás aktívna aplikácia Taxify, do ktorej Didi investoval nespresnenú čiastku ešte v auguste 2017 (povráva sa, že to bola osemmiestna suma).

Podobne Didi vstúpilo do značiek ako 99 v Brazílii (v hodnote 100 miliónov USD), alebo do aplikácií Lyft, OLA a Grab. Uber zrejme musí posilniť svoju bojovú pokladnicu a koncentrovať sa na trhy, ktoré zabezpečia dostatočný cashflow do budúcnosti. V roku 2019 sa očakáva uvedenie Uberu na burzu a pre investorov bude potrebné preukázať, že Uber má schopnosť rastu tržieb a prostriedkov na výplatu dividend. V uplynulých rokoch Uber napríklad predal svoje operatívne spoločnosti v Rusku, kde ich kúpila miestna konkurenčná aplikácia Yandex a v roku 2016 predal Uber svoje Čínske aktíva priamo Didi.



Zaujímavé však je, že Uber a DIDI sú vo viacerých ohľadoch prepojené konkurenčné spoločnosti. Vďaka predajom svojich teritoriálnych aktivít na rôznych trhoch je Uber vlastníkom približne 15 % akcií v DIDI a naopak DIDI vlastní malý podiel akcií Uberu. Obe firmy majú v pozadí najväčšieho investora Soft Bank z Japonska, ktorý má v oboch podiel približne 15 % a okrem toho vlastní aj podiel v Indickej aplikácii OLA. Soft Bank bude zrejme tlačiť na konsolidáciu trhu, aby vôbec svoju investíciu niekedy zhodnotila.





V krajinách, kde vlastníctvo osobných automobilov je ešte stále veľkým luxusom sa DIDI spája s požičovňami áut a leasingovými spoločnosťami, ktoré dokážu poslať na ulice miest celé flotily. Goldman Sach odhaduje, že trh zdieľaných jázd v roku 2030 na svete dosiahne objem 285 miliárd dolárov. To je vidina, ktorú investori s veľkým záujmom budú chcieť dosiahnuť a podieľať sa na výnosoch z tohto trhu.

Bitka bude ešte niekoľko rokov trvať, nielen medzi konkurenčnými aplikáciami, ale aj medzi mestskými správnymi orgánmi a radnicami. Uberu bol v Bratislave súdnym rozhodnutím daný príkaz na ukončenie činnosti, v Londýne sa licencia na taxislužbu pre Uber bude po uplynutí stanovenej lehoty prehodnocovať a dokonca najnovší úder Ubeu uštedrilo mesto New York, ktoré stanovilo strop na maximálny počet Uberistov za volantmi na území mesta.







New York je známy tým, že povestné žlté taxíky musia vlastniť takzvaný medallion, čo je oprávnenie na prevádzku taxi na území mesta. Počet medallionov je mestom tiež regulovaný a s existujúce medalliony sa obchodujú, prípadne mesto z času na čas vypíše aukciu na nové. Posledná bola v roku 2014 kedy mesto predalo 340 medalliónov a utŕžilo za ne 359 miliónov USD. Dnes je maximálny počet medalliónov limitovaný na 13.587 a mnohí vodiči, ktorí za medallión zaplatili šesťmiestnu sumu majú dnes vďaka konkurencii ako Uber a Lyft problémy splácať úvery, ktoré si zobrali na kúpu medalliónov, ktoré sa donedávna považovali za bezpečnú a výnosnú investíciu.





Budúcnosť vidia Uber aj DIDI podobne, obe firmy sú zapojené do projektov autonómnych vozidiel, poskytujú rôzne sekundárne služby ako rozvoz hotových jedál, alebo požičiavanie bicyklov. Podľa vlastných prehlásení sa firmy zo sféry zdieľaných jázd budú aktívne podieľať na vývoji mobility v mestách a budú ovplyvňovať formu dopravy a ekologické zaťaženie miest. Budú mestá schopné udržať tempo s progresom tejto novej sféry podnikania? Zatiaľ sa to javí ako problematické a mestské orgány sú skôr skostnatené, než progresívne.