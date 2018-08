Turci už majú plán na zmiernenie obáv na trhu: Nekupujte doláre, odkazuje Erdogan

Zdroj: CNBC;ČTK

Berat Albayrak, turecký minister financií oznámil, že krajina má pripravený akčný plán. V rozhovore pre denník Hurriyet Albayrak opísal oslabenie líry ako "útok" na prezidenta Tayyipa Erdogana. "Od pondelka rána naše inštitúcie podniknú potrebné kroky a budú ich oznamovať trhom," povedal Albayrak bez toho, aby uviedol podrobnosti o tom, aké kroky by to mali byť. "Potrebné kroky podnikneme s našimi bankami a bankovým dozorom veľmi rýchlo," dodal.

Odmietol tiež všetky návrhy, podľa ktorých by štát mohol siahnuť na bankové účty denominovaných v dolároch a uistil, že akékoľvek zabavenie alebo zmena týchto vkladov na líru, neprichádza do úvahy.

V rozhovore pre Hurriyet Albayrak povedal, že rozpočtové politiky sú dôležité na podporu a posilnenie menovej politiky centrálnej banky. "Vstupujeme do silného obdobia, pokiaľ ide o fiškálnu politiku," povedal. Turecký bankový dohľad BBDK vo vyhlásení uviedol, že obmedzuje devízové ​​swapové transakcie bánk.

Mena stratila viac ako 45 percent svojej hodnoty v tomto roku, prevažne kvôli nervozite z Erdoganovho zasahovania do ekonomiky, jeho opakované výzvy na zníženie úrokových sadzieb v dôsledku vysokej inflácie a zhoršujúcim sa vzťahom so Spojenými štátmi. V piatok líra klesla až o 18 percent, čo je najväčší denný pokles od roku 2001.

"Za poklesom líry je niekoľko faktorov. Slabá pozícia z hľadiska deficitu bežného účtu a nedostatočnej menovej rezervy, ale aj náročné politické prostredie, ktoré zhoršuje zraniteľnosť líry," povedal Kerry Craig, stratégiou globálneho trhu JP Morgan Asset Management. "Strednodobé zvýšenie sadzieb a sprísnenie menovej politiky by mohli do istej miery pomôcť zabrániť ďalšiemu poklesu líry," dodal.

Napriek sentimentu v dôsledku prudkého poklesu líry, analytici Turecku analytici nepovažujú súčasné turbulencie za významné riziko nákazy pre širšiu finančnú krízu, práve kvôli množstvu faktorov, ktoré viedli k poklesu líry. "Dôvody poklesu líry sú pre Turecko veľmi špecifické a preto by nemali odstaviť pozitívne fundamenty na iných rozvíjajúcich sa trhoch v dlhodobom horizonte," povedal Craig.

Erdogan už dávnejšie ostro vystupuje voči vysokým úrokovým sadzbám, tvrdiac, že ​​ide o nástroj zneužívania a že Turecko sa do tejto pasce nechytí. Erdogan chce lacné úverovanie od bánk na zvýšenie ekonomického rastu, ale investori sa obávajú, že ekonomika sa prehrieva a mohlo by to skončiť zle. Práve kvôli komentárom o úrokových sadzbách a nedávnemu vymenovaniu svojho zaťa za ministra financií, investori prestávajú veriť, že tamojšia centrálna banka nie je nezávislá inštitúcia.







V nedeľu svo svojej reči pred prívržencami Erdogan odmietol akékoľvek špekulácie, že Turecko smeruje do finančnej krízy, podobnej aká bola v Ázii pred dvoma desaťročiami. Voľný pád líry je podľa Erdogana výsledkom sprisahania a neodrážal ekonomické fundamenty Turecka. "Aký je dôvod celej tejto búrku v šálke čaju? Neexistuje ekonomický dôvod... Toto sa nazýva uskutočnenie operácií voči Turecku," povedal.

Erdogan zopakoval svoju výzvu obyvateľom, aby predali doláre a kúpili si líru, aby udržali menu, a od majiteľov firiem žiada, aby nehromadili doláre. "Osobitne sa obraciam na našich výrobcov, neutekajte do bánk kupovať doláre. Nestavajte sa k veci, ako by sme mali zbankrotovať a museli sa zabezpečiť. Ak to urobíte, bolo by to zlé. Mali by ste vedieť, že zachovanie tohto národa... je tiež povinnosťou výrobcov." Jeho víkendové vystúpenie miestami pretkané vtipmi a recitáciou poézie dokázal upokojiť časť domáceho publika, trhy však nie.



Vzťahy medzi Spojenými štátmi a Tureckom sa zhoršili kvôli sporom ohľadom politiky voči Sýrii a zadržiavaniu amerického pastora Andrewa Brunson. Toho turecké úrady obviňujú z terorizmu a špionáže. Spojené štáty v stredu kvôli procesu s pastorom zaviedli sankcie voči tureckým ministrom vnútra a spravodlivosti. Kolísanie kurzu tureckej líry prirovnal Erdogan k "raketám" používaným v ekonomickej vojne proti Turecku. Turecku bola podľa prezidenta vyhlásená ekonomická vojna a Erdogan je odhodlaný ju vyhrať.