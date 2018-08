ECB znepokojuje slabá líra: Turci nemusia byť schopní splácať pôžičky v zahraničných menách

Zdroj: CNBC

Euro v piatok ráno prudko kleslo voči doláru po správach, že Európska centrálna banka je znepokojená dopadom slabej tureckej líry na európske banky. Euro stratilo 0,5 percenta počas obchodovanie a v ranných hodinách sa ustálilo na 1,146 dolára. Mena reagovala na správu, ktorú priniesol Financial Times, že španielska BBVA, talianska UniCredit a francúzska BNP Paribas môžu byť obzvlášť ovplyvnené pretrvávajúcim znehodnotením líry.





Za posledný rok turecká mena stratila okolo 33 % svojej hodnoty voči doláru na pozadí veľkých fiškálnych stimulov, rastúcej inflácie a deficitu bežného účtu, ako aj intervencie prezidenta Erdogana v prípade rozhodnutí o politike centrálnej banky.

Oslabenie líry by mohlo spôsobiť zvýšený záujem zo strany európskych bánk o investovanie v Turecku. Podľa správy je ECB obzvlášť znepokojená tým, že európske banky majú v Turecku pomerne veľké investície a v prípade, že dlžníci nie sú zahedžovaní proti poklesu líry, mohlo by dôjsť k bankrotom pre dlhy v cudzích menách, ktoré tvoria približne 40 percent aktív tureckého bankového sektora.





Medzičasom sa náklady na zabezpečenie expozície voči tureckému dlhu zvýšili na najvyššiu úroveň od roku 2009. Päťročné swapy na úverové zlyhanie v Turecku vzrástli na 379 bázických bodov, čo je najvyššia úroveň od apríla 2009.



"Samozrejme, turecká banková kríza by mala negatívne dôsledky na banky v eurozóne, ktoré majú veľkú dlhovú pozíciu voči Turecku alebo vlastnia turecké banky. Celkovo je však expozícia bankového sektora eurozóny príliš malá na to, aby spôsobila značnú krízu," myslí si Carsten Hesensko, ekonóm banky Berenberg. "Ale aj keby sme sa mýlili a prípadné zhoršenie situácie v tureckom bankovom sektora by spôsobilo vážne problémy niektorým bankám eurozóny, orgány bankového dohľadu v regióne by mali mať k dispozícii dostatočné nástroje na to, aby zabránili väčším škodám. Akákoľvek úverová kríza v akejkoľvek časti eurozóny je veľmi nepravdepodobná," dodal.

Hospodárske turbulencie v Turecku by mohli mať pre eurozónu ďalšie dôsledky. 19-členná únia má znančný obchodný prebytok s Tureckom, len za minulý rok do krajiny vyviezli tovar za 63 miliárd eur. Ak by Ankara stratila ekonomickú silu na nákup zahraničného tovaru, mohlo by to mať priamy vplyv, aj keď malý, na rast eurozóny.