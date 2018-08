Šanca, že sa Bitcoin stane bezcenným, je 0,4 %

Zdroj: CNBC;bloomberg

Digitálna mena podporovaná blockchainom, decentralizovanou knihou spravovanou sieťou počítačov prostredníctvom zložitých matematických problémov, od decembra 2017 klesla na približne 65000 USD. Pre dlhodobých držiteľov je aj táto cena stále obrovským prínosom, jedna minca sa predávala v roku 2013 za menej ako 100 USD.

Skúmaním údajov o vývoji cien Bitcoinu od roku 2011 do roku 2018 spolu s údajmi o Ripple (XRP) a etherea od začiatkov týchto nových mien v roku 2012 a od roku 2015, dokázali vypočítať ekonómovia Yale pravdepodobnosť pokles ceny kryptomien na nulu za deň. Percentá sú uvedené ako rizikovo neutrálnej pravdepodobnosti, čo je spoločný finančný výpočet používaný na určenie očakávaných hodnôt aktív.

"V súčasnosti je pravdepodobnosť denného prepadu na nulu asi 0,4 percenta pre Bitcoin, 0,6 percenta pre Ripple a 0,3 percenta pre Ethereum," uvádza vo svoje správe profesora ekonómie Yale Aleh Tsyvinski a Yukun Liu.





Aby sa Tsyvinski a Liu dostali do kontextu, takisto vypočítali šance na to, že vládami podporované svetové meny krachnú. Šanca, že sa euro stane bezcenné, teda že klesne na nula amerických dolárov je 0,009 percenta, pri austrálskom doláre je to 0,003 percenta a pri kanadskom 0,005 percent.

Takže pravdepodobnosť 0,4 percenta síce môže byť nízka, ale aj tak predstavuje "masívne" riziko v porovnaní s inými tradičnými menami, vysvetľuje Tsyvinski pre televíziu CNBC. "Na jednej strane to číslo vyzerá nízke, ale na strane druhej je to väčšia pravdepodobnosť, že by sa tradičná mena stala bezcennou, takže si môžete vybrať, či je pohár z polovice prázdny, alebo plný," dodal Tsyvinski

Samozrejme, zástancovia technológie sú ochotní riskovať a veria, že je tu potenciál pre veľký rast. Dvojčatá Cameron a Tyler Winklevossovci, známi pre svoj spor s Markom Zuckerbergom o vytvorení Facebooku, v roku 2013 investovali do Bitcoinov 11 miliónov dolárov. Tvrdia, že Bitcoin raz zaujme miesto zlata ako uchovávateľa hodnoty. Znamená to, že trh s Bitcoinom môže jedného dňa narásť na bilión dolárov, povedal CNBC Cameron Winklevoss.

Prví bitcoinoví nadšenci boli podľa agentúry Bloomberg väčšinou "hyperlibertariáni", medzi súčasnými "pragmatikmi" ale táto filozofia neprevažuje. Tí sa domnievajú, že ak má hodnota meny rásť, musí mať podporu finančných inštitúcií a penzijných fondov. Podľa niektorých názorov sa môže stať svetovou rezervnou menou, a teda teraz prebieha boj o to, kto získa nad Bitcoinom kontrolu. Pôvodným zámerom Bitcoin bolo vytvorenie meny, ktorú by nespravoval vláda či nejaká korporácie. Napriek všetkým rečiam o decentralizácii, malá skupina prvých nadšencov stále kontroluje hlavné kanály, cez ktoré sú šírené informácie o tejto digitálnej mene.



Podľa Bloombergu je asi 300 hedžových fondov, ktoré do kryptomeny investovali a dnes sa musia vysporiadať s prudkým poklesom návratnosti. Týchto investorov zaujíma jediné, legitimita Bitcoinu a jeho výhľad do budúcna.