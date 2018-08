11 vyvolených: Kto má toľko peňazí, aby dokázal financovať privatizáciu Tesly?

Zdroj: QZ

Okruh možných investorov nie je veľký, peniaze by zrejme pochádzali od firiem, ktoré majú dostatok hotovosti, alebo zo súkromných kapitálových fondov s prístupom k množstvu dlhov, ktorých nákupy riadia nadnárodné banky. Samozrejme, nič o tejto navrhovanej transakcii nie je celkom jasné. Tesla je masívne stratový podnik, od svojho uvedenia na burzu v roku 2010 nezaznamenala ani jeden rok zisk. Vlani Tesla spálila takmer 4 miliardy dolárov. Pre tento rok už sľubuje, že sa z červených čísel dostane. Ale sľuby sa sľubujú... ako sme už mali možnosť viodoeť aj v minulosti niekoľkokrát. Otázky stále zostávajú, či Tesla dokáže realizovať svoje ambiciózne plány výroby aj bez toho, aby pálila miliardy dolárov. Spoločnosť s trhovou kapitalizáciou približne 63 miliárd dolárov, zvýšila od roku 2008 dlhy a vlastné zdroje o 38 miliárd dolárov na financovanie svojich výdavkov. Dlhopisy spoločnosti sa obchodujú na úrovni 92 centov za dolár. Analytici pochybujú, že spoločnosť môže získať viac z dlhopisov.

Takže kto by mohol byť potenciálny kupujúci? Niekoľko globálnych spoločností má vo svojich súvahách viac ako 50 miliárd dolárov hotovosti a iné hotovostné zdroje, ktoré by mohli byť použité na nákup akcií spoločnosti Tesla. Podľa údajov výskumnej platformy Sentieo je ich len 11.

Niektoré z nich môžu prísť so zaujímavou ponukou. Najzrejmejšie asi Apple, s 243 miliardami dolárov, ktorá sa už dávnejšie pokúšala vstúpiť do automobilového priemyslu, zatiaľ však neúspešne. Ďalej Microsoft a Toyota, čo sú menej pravdepodobní kandidáti. Problémom je, že Tesla by zostala súčasťou verejne obchodovanej skupiny, čo by bolo v rozpore s tým, čo chce Musk dosiahnuť. Firmy by ale mohli vytvoriť fond na nákup automobilovej spoločnosti namiesto toho aby pridávali ďalšie komplikácie k už aj tak zložitému návrhu.

Apple- 243 miliárd dolárov: snažil a nepodarilo sa vybudovať vlastné divízie automobilov. Navyše je to celkom dosť peňazí.

Daiwa -160 miliárd dolárov: 75-ročná japonská investičná banka, nie je pravdepodobné, že sa zmení na výrobcu elektromobilov.

Microsoft - 134 miliárd dolárov: teraz má Microsoft dobré obdobie, tak prečo nie?

Goldman Sachs - 131 miliárd dolárov: drahý prívesok pre hráča z Wall Street, investičná banka má rada, ak sa peniaze zarábajú a nie pália.

Toyota - 126 miliárd dolárov: Pomsta by bola sladká.

Alphabet - 102 miliárd dolárov: Môže pustiť flotilu, ktorú buduje pre Waymo a získať modelovú zostavu S3XY Tesla.

China Mobile - 69 miliárd dolárov: Má červenú do amerických regulačných orgánov.

Oracle - 67 miliárd dolárov: Nič pre Muska, generálny riaditeľ Larry Ellison je prevažne naklonený plachetniciam.

Berkshire Hathaway - 65 miliárd dolárov: Buffett miluje predvídateľné odvetvia.

Cisco - 54 miliárd dolárov: Routre a modemy? V žiadnom prípade.

Citic Securities - 51 miliárd dolárov: Ide o najväčšiu investičnú banku v Číne, platí pre ňu to isté ako pre China Mobile.

Ak by tieto spoločnosti neprejavili záujem, existuje niekoľko finančných firiem a štátnych investičných fondov schopných vypísať šek s potrebnou sumou. SoftBank a jej Vision Fund, dva z najväčších zdrojov súkromných peňazí v súčasnosti, by tiež mohli prichádzať do úvahy. Rovnako aj štátny fondy Saudskej Arábie má potrebnú hotovosť. Veľkí zahraniční nákupcovia, najmä tí, ktorí sú kontrolovaní vládami, by však mohli naraziť na odpor amerických regulačných orgánov v obave, že stratia kontrolu nad najväčšou americkou elektroautomobilkou. Ďalšou možnosťou je spojenie niekoľkých hráčov do konzorcia, hoci 15 finančných firiem a technologických spoločností, oslovených agentúrou Bloomberg, nevedeli o žiadnej dohode týkajúcej sa financovania odkupu akcií Tesly.





Barrett Cohn, zakladateľ spoločnosti Scenic Advisors, ktorá sprostredkúva súkromné ​​obchody pre začínajúce podniky v Silicon Valley, hovorí, že dohoda s Teslou bude pravdepodobne s dvoma hráčmi so silným medzinárodným zastúpením, z ktorých každý vloží okolo 25 miliárd dolárov. Ak sa dohoda podpíše, pôjde pravdepodobne o najväčší a najkomplexnejší spätný výkup v histórii.



Tesla navrhuje vytvoriť fond so špeciálnym účelom, ktorý umožní existujúcim investorom možnosť držať svoje akcie v súkromnej spoločnosti alebo predať ich po 420 dolárov za kus. Toto nebývalé usporiadanie by vytvorilo kvázi verejný subjekt s tisíckami investorov vlastniacich podiel v súkromnej spoločnosti, ktorý im dáva šancu nakúpiť alebo predať akcie len raz za šesť mesiacov. To by ale znamenalo konflikt s americkým zákonom o cenných papieroch hne´d v niekoľkých aspektoch.

Bude nakoniec takáto dohoda podpísaná? Musk je presvedčený, že áno. "Podpora investorov je potvrdená, všetko závisí len na hlasovaní akcionárov," dušoval sa Musk na Twitteri. Ale nie je to celkom tak. Správna rada spoločnosti Tesla sa drží plánov. SEC, ako regulátor trhu, sleduje všetky nezvyčajné a neočakávané udalosti. Ale čo je najdôležitejšie, musí sa nájsť záujemca.