Na trhu sú korporátne dlhopisy, ktoré môžu ľudí pripraviť o peniaze

dnes 8:16 -

Na slovenskom trhu pribúda ponúk na investovanie do korporátnych dlhopisov s výnosom viac ako 5 %. V čase nízkych úrokových sadzieb v bankách je to alternatíva aj pre drobných investorov. Do korporátnych dlhopisov už Slováci vložili stovky miliónov eur. Na trhu sú však firmy, ktoré predávajú dlhopisy s vážnou pochybnosťou, či ich niekedy dokážu splatiť. V diskusnej relácii na TABLET.TV na to upozornil Jaroslav Ilek z portálu expertnafinancie.sk.

„Ľudí láka možnosť zarobiť si viac, preto aj banky zaradili do svojej ponuky korporátne dlhopisy. Ľudia sa neuvedomujú, že je to úplne iný typ produktu ako termínovaný vklad, s väčším rizikom a bez garancie, že sa im peniaze vrátia,“ zdôraznil Ilek. Dlhopis je cenný papier, ktorým sa jeho emitent zaväzuje, že kupujúcemu uhradí nielen požičanú sumu, ale aj stanovený výnos. Pre firmy je to pôžička a cesta, ako získať peniaze aj od individuálnych investorov.

„Mnohé firmy majú problém so získaním bankového úveru. Banky od nich žiadajú obvykle aj vlastné zdroje. Pokiaľ ich firmy nemajú, hľadajú iné cesty, ako získať peniaze, a tými sú korporátne dlhopisy, ktoré môžu vydať. Pre kupujúcich existuje riziko, že o svoje peniaze môžu prísť. Vyplatenie dlhopisu nie je garantované, preto majú aj vyšší výnos,“ vysvetlil Ilek s tým, že každý investor by si mal preveriť, v akej kondícii je firma, ktorá vydáva dlhopis, akú má minulosť, tržby, aktíva.

„V súčasnosti sa dajú tieto informácie ľahko nájsť na internete v otvorených zdrojoch. Vždy je pri investovaní riziko, ale takto sa dá minimalizovať. Problém je, ak je na trhu nejaký pekný propagačný materiál, ale emitentom je malá firma, ktorá nemá tržby, históriu a je to len nástroj na získanie peňazí z trhu. Ak taká firma nedokáže splatiť svoje záväzky, investor sa nemusí dostať k svojim peniazom,“ konštatoval Ilek, ktorý tvrdí, že na slovenskom trhu sú aj dlhopisy, kde je vážna pochybnosť, či ich emitenti vôbec v budúcnosti splatia.

„Na trhu je viacero firiem, ktoré majú dobrý marketing, no nič neprodukujú a ponúkajú svoje korporátne dlhopisy. Výnosy ponúkajú na úrovni 7-8 %. Tie firmy však nebudú mať na to, aby splatili svoje záväzky,“ povedal Ilek.

Malí a individuálni investori by si mali premyslieť, či chcú vložiť svoje peniaze do korporátnych dlhopisov s vidinou vyššieho zhodnotenia. „Malí investori by mali skôr ako priamy nákup korporátnych dlhopisov uprednostniť dlhopisové fondy. Pokiaľ má emitent dlhopisu problém, tak ho má aj individuálny investor. Pri dlhopisovom fonde je riziko rozložené do viacerých cenných papierov a nemusí sa to prejaviť ani na výnose,“ dodal Ilek.