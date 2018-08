V Radnovciach postavia bytovku s 30 bytmi nižšieho štandardu

dnes 15:01 -

Dokopy 30 nových bytových jednotiek vznikne v novej bytovke, ktorú v najbližších mesiacoch postavia v obci Radnovce na juhu Rimavskosobotského okresu. Podľa slov starostu Aladára Bariho pôjde o byty nižšieho štandardu s rozlohou do 50 metrov štvorcových.

"Rozprával som sa so zhotoviteľom a výstavbu by chcel začať koncom augusta, najneskôr v polovici septembra. Dokončená by mala byť ešte v tomto roku," priblížil Bari. Rozpočet na výstavbu je podľa jeho slov vo výške necelého milióna eur, pričom 70 percent pokryje štátny príspevok z ministerstva dopravy a výstavby a zvyšok dostane samospráva vo forme úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania. "Už som podpísal obidve zmluvy, takže výstavbe nič nebráni," dodal starosta.

Bytová situácia v Radnovciach je však podľa neho stále veľmi zlá. "Nová bytovka nám trochu pomôže, ale problém s bývaním u nás úplne nevyrieši, keďže máme až 120 žiadostí o byt. Budeme sa preto aj naďalej uchádzať o podporu na výstavbu ďalších bytov," avizoval starosta.

Okrem novej bytovky začali v obci nedávno tiež s výstavbou novej školskej budovy, na ktorú získali z akčného plánu rozvoja okresu 200.000 eur. V pláne je i vybudovanie novej škôlky a zámerom samosprávy v budúcnosti je zriadenie komunitného centra v budove bývalej fary.

Radnovce majú v súčasnosti zhruba 930 obyvateľov, pričom 96 percent populácie tvoria Rómovia. Vysoký je aj podiel mladých ľudí do 18 rokov, ktorých je v dedine približne 380. Okrem bytovej otázky je najväčším problémom vysoká nezamestnanosť, ktorá podľa Bariho dosahuje v dedine okolo 95 percent a najväčším zamestnávateľom je samotná samospráva.