Každé druhé ICO v druhom štvrťroku zlyhalo, aj tie úspešné utrpeli obrovské straty

Zdroj: businessinsider

Foto: TASR/AP

dnes 11:59

Výška finančných prostriedkov získaných prostredníctvom "počiatočnej ponuky mincí" vzrástla z 3,3 miliardy dolárov v prvom štvrťroku na 8,3 miliardy dolárov v druhom. Ale podiel nevydarených finančných kampaní rovnako vzrástol, na 55 %, čo vedie analytikov k názoru, že kvalita projektov na trhu sa výrazne zhoršila. Priemerná návratnosť ICO tokenov v tomto štvrťroku bola -55 %, v porovnaní so ziskom takmer 50 % v prvom štvrťroku.

ICO sa v roku 2017 zmenilo z takmer z ničoho na trhom v hodnote niekoľkých miliárd dolárov, pričom popularita takto získaných peňazí rástla ruka v ruke s cenou Btcoinu. Rastúca miera zlyhania projektov nastala aj napriek zvýšenému objemu peňazí, ktoré sa investovali do žetónov ICO. V druhom štvrťroku to bolo 827 projektov získalo v druhom štvrťroku 8,3 miliardy dolárov, pre porovnanie, v prvom štvrťroku to boli 3,3 miliárd USD.



ICORating dopelo k záveru, že "celková kvalita projektov sa výrazne zhoršila." Menej projektov priťahuje väčšie sumy, zatiaľ čo mnoho ďalších dokázalo vyzbierať len veľmi málo, alebo vôbec nič. Najväčšou ICO v druhom štvrťroku roku 2018 bola PumaPay, riešenie kryptoobchodu pre obchodníkov v máji získalo 117 miliónov dolárov.





Zvýšenie investícií do žetónov ICO nastalo aj napriek slabému výkonu v druhom štvrťroku. Priemerná miera ziskovosti v druhom štvrťroku dosiahla - 55,5 % na žetón, v porovnaní s 49,3 % v prvom štvrťroku. Bitcoin, čo je číslo jeden pre trh s kryptami a digitálnymi produktmi, od začiatku roka prišiel o viac ako 50 %.

Značnú časť ICO pritiahli severoamerické stratupy, pričom v tomto štvrťroku vzrástli o 64,6 %. Finančné služby boli aj naďalej najobľúbenejším sektorom pre začínajúce podniky, pričom 87 odvetví sa zameralo práve na toto odvetvie.

Správa Outlier Ventures uviedla, že rizikový kapitál investovaný v druhom štvrťroku do firiem zameraných na blockchain dosiahol 1,8 miliardy dolárov. Väčšina ICO projektov je zameraných na blockchain. Väčšina rizikových investícií ide aj naďalej skôr do kapitálu a nie na nákup žetónov vydaných počas ICO.