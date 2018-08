Kočovný život milovníka koncertov: Cestovanie mi pomáha zostať produktívny v podnikaní

Zdroj: CNBC

Foto: instagram/man on the gramm

Jack Mann je digitálny nomád - nový druh podnikaniachtivých jedincov, ktorí nežijú v jednej krajine ale neúnavne cestujú po svete. On a jeho priateľka, Hanna, si tento životný štýl zvolili vlani, odvtedy prešli vyše 20 tisíc kilometrov a 11 štátov v USA. Ich domovom je dodávka z roku 2006, van Mercedes Sprinter.

Takže namiesto obleku, si ráno oblečie šortky, vyskočí z dodávky a vyrazí si na výlet. "Zobúdzate sa so vzrušením, nové miesto znamená nielen dobrodružstvo a zvedavosť ohľadom neznámeho spoza okna auta, za ďalším rohom čaká niečo, čo vám ponúka iný pohľad na život," povedal Mann pre televíziu CNBC.







Jack miloval živé vystúpenia, chodil pravidelne na koncerty, aby sa na nich uvoľnil po ťažkom pracovnom dni v rámci predajných a marketingových aktivít. Až mu jedného dňa praskol ušný bubienok. "Lekári mi povedali, aby som si na koncerty bral penové zátky do uší, ale po ich nasadení som si okamžite uvedomil, že ničia kvalitu zvuku a nie sú určené pre počúvanie hudby." Nechápal, prečo neexistuje žiadna lepšia alternatíva. Napriek tomu, že takéto zranenia sú zriedkavé, približne 440 miliónov ľudí na celom svete je podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie vystavených riziku poškodenia sluchu v dôsledku živých vystúpení. Jack sa rozhodol založiť firmu ponúkajúcu opakovane použiteľnú ochranu sluchu, ktorá znižuje hladinu zvuku vysokej a nízkej frekvencie rovnomerne, čo vedie k vyváženejšiemu spektru než čo ponúkajú tradičné penové chrániče sluchu.







Nemyslite si, že cestovateľský životný štýl odsunul Jackovu kariéru na druhú koľaj. Tento 29-ročný zakladateľ a generálny riaditeľ Vibes verí, že zmena životného štýlu mu pomohla k vyššej produktivite. Jeho "hi-fidelity" štuple do uší zaznamenali nárast dopytu za vlaňajší rok, čo znamenalo nárast hodnoty jeho firmy zo základnej investície 33 tisíc dolárov na 2 milióny dolárov. "Každý deň sa cítite ako by ste boli na výlete, takže váš mozog je mimoriadne ostražitý a vaše pracovné dni sú hyperproduktívne, rovnako nemáte problém so splnením úloh, aj keď už víkend klope na dvere," povedal.





Priznáva, že by sa nedalo hovoriť o produktivite, ak by mu to nedopomohli technológie. Verejné Wi-Fi a osobné hotspoty umožnili Jackovi a Hanne, ktorá pôsobí ako manažérka sociálnych médií, vymeniť pracovné nasadenie v kancelárii v ich rodnom meste Minneapolis v Minnesote za niektoré z najžiadanejších prírodných úkazov v USA. "Práca je akcia, nie miesto," povedal Jack. "Technológia nám umožnila, aby sme objavovali netradičný pracovný priestor v čase, keď sa formálne pracovné priestory stávajú minulosťou."





Produktivita je však z určitej časti aj výsledkom života na cestách. Jack tvrdí, že ich kočovný životný štýl im pomohol nájsť lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Prerozdelenie času si ale vyžaduje disciplínu. "Je veľmi dôležité udržiavať štruktúru pracovného dňa, ak pracujete na plný úväzok," povedal Jack odvolávajúc sa na skutočnosť, že si svoj pracovný čas dáva do súladu s kolegami v Minnesote bez ohľadu na to, v akej kontinentálnej časovej zóne práve je.



Ako vyzerá typický deň digitálneho kočovníka Jacka Manna:

5:45 - budíček, rozcvička, buď beh alebo pešia turistika do okolia

7:00 - začiatok pracovného dňa, práca najčastejšie z dodávky, ale príležitostne z kaviarne alebo co-working priestoru

15:00 - dokončenie práce, preskúmanie miestnej oblasti, plánovanie práce na nasledujúci deň 19:00 - transport na ďalšie miesto

21:00 - večierka, v odľahlých oblastiach je v podstate hore kým je svetlo a ide spať za súmraku.

"Nevidím v tom problém udržať si takúto štruktúru dňa, len musíte byť o krok vpred v tom, aby ste vedeli, kam sa váš pracovný deň posunie od toho predchádzajúceho," vysvetlil s tým, že určité organizačné procesy u neho budú prebiehať po celý jeho biznis život.

Zmena životného štýlu Mannovi pomohla aj v otázke financií. Zmenil sa jeho postoj k majetku a škrtol aj niektoré výdavky.

Od nákupu jeho dodávky za približne 50 000 dolárov, dokázal Mann znížiť mesačné výdavky o 30 percent tým, že prenajal svoj byt v Minneapolise kamarátovi a počas cestovania parkoval predovšetkým na voľných plochách bez poplatku. Počas svojho deväťmesačného cestovania údajne zaparkoval len na piatich platených parkoviskách. "Keď máte necelých 10 štvorcových metrov obytného priestoru a obmedzený odkladací priestor, je to spôsob núteného minimalizmu," povedal Mann.

V súčasnosti sú jeho hlavnými výdavkami tankovanie, táto položka môže "dramaticky kolísať " v závislosti od toho, do akej miery cestujú, a jedlo, ktoré si väčšinou pripravujú v aute a vychádza na okolo 12 dolárov na deň.







Ak by niekoho jeho skúsenosti inšpirovali, odkazuje, že je lepšie si takýto životný štýl odskúšať na prenajatej dodávke, ako to urobil aj on. Hneď sa ukáže, či to spĺňa svaše očakávania, alebo nie. "Bol som schopný prenajať si niekoľko rôznych typov vozidiel na niekoľkých rôznych typoch výletov, aby som dokázal povedať, aký typ vozidla je pre mňa najlepší, aké vybavenie potrebujem a či tento životný štýl bude skutočne niečím, na čo som sa tešil a dokážem pri ňom zostať produktívny", povedal Mann, ktorý nateraz nemá v úmysle vo svojom živote nič meniť.





Keďže jeho podnikanie pokračuje v rozkvete, on a jeho priateľka plánujú stráviť väčšinu z nasledujúcich rokov na cestách s príležitostnými výletmi späť domov do Minneapolisu, aby vo svojej základni stretli s rodinou a priateľmi.