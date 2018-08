Wall Street nepodporuje Bitcoin

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP

dnes 10:58 -

Od 10. decembra, keď Cboe Global Markets spustili futures kontrakt, čo umožňuje obchodníkom zabezpečiť alebo špekulovať s cenou digitálnych aktív v budúcnosti , stratil Bitcoin viac ako 50 %. CME Group založila svoj vlastný bitcoinový derivát o sedem dní neskôr. Zatiaľ čo kryptoobchodovanie je stále brzdené regulačnou neistotou, futures sa zdali byť sľubným vývojom, pretože strážni psy vlád im dali svoje požehnanie a inštitucionálni investori majú radi tento druh derivátov.

Podobne aj Wall Street preukázala ochotu podporiť Bitcoin, ak sa objaví inštitucionálny dopyt. V máji New York Times uviedli, že Goldman Sachs bude zadávať ponuky a dopyt pre future obchody a hľadá spôsoby obchodovania s aktuálnymi kryptotokenmi.



Inštitúcie sa ale obávajú bezpečného uchovania krypta. Dôchodkové a hedžové fondy sa zvyčajne spoliehajú na špecializované banky pri úschove svojich cenných papierov. V prípade kryptoaktív dôveru nepridávajú ani množiace sa správy o hackerskom napadnutí kryptobúrz. S ohľadom na túto skutočnosť minulý mesiac spoločnosť Coinbase zaviedla službu úschovy s cieľom dosiahnuť, aby digitálna menová investícia bola prístupná všetkým oprávneným finančným inštitúciám a hedžovým fondom po celom svete.

Minulý týždeň vlastník Newyorskej burzy cenných papierov, Intercontinental Exchange, uviedol, že založil spoločnosť a obchodnú platformu pre Bitcoin nazvanú Bakkt. Cieľom je ponúknuť aplikácie pre digitálne aktíva v "regulovanej a prepojenej infraštruktúre", uviedli vo vyhlásení s tým, že v novembri chystajú spustiť obchodovania s Bitcoin futures. Partnerom v tomto projekte je aj sieť kaviarní Starbucks. Hoci sa Bitcoin stále obchoduje za viac ako 6 900 dolárov, čo je dvojnásobok jeho úrovne spred roka, podľa údajov CoinDesku, zdá sa, že vyhliadky na ďalšie inštitucionálny záujme o túto oblasť v poslednom čase už nedokázali zvýšiť ceny.







Kenneth Griffin, zakladateľ skupiny hedžových fondov Citadel, minulý mesiac povedal, že nemá "jediného správcu portfólia, ktorý by povedal, že by sme mali nakupovať kryptomeny." Analytici Goldman Sachs v strednodobom výhľade očakávajú ďalší pokles ceny Bitcoinu, pretože nespĺňa úlohu peňazí. Nie je prostriedkom výmeny, mernou jednotkou ani uchovávateľom hodnoty. Samozrejme, Bitcoin bol v minulosti už niekoľkokrát vyhlásený za mŕtveho a potom nasledoval veľkolepý rast. Zatiaľ však jeho potenciál pre väčšiu účasť zástupcov z Wall Street nie je príliš atraktívny na to, aby vsadili na krypto rally.