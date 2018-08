Ide to aj lacnejšie: Najvplyvnejší finančný revolucionár mení trh správy aktív už 40 rokov

Zdroj: QZ

Nejde o žiadneho tajomného vynálezcu, ktorého identitu by nikto nepoznal. Tým revolucionárom je 89-ročný obchodný magnát z Pensylvánie, ktorý sa preslávil cenovou vojnou v odvetví správy aktív, odvetví spravujúcom 85 biliónov dolárov.



Vsadiť na správny fond nie je vôbec jednoduché ani pre investičného profesionála. Indexový fond nie je v rukách manažéra, ktorý sa snaží poraziť trh. Indexový fond kopíruje index tým, že nakupuje akcie z indexu v rovnakej váhe, ako sú v ňom zastúpené. Navyše poplatky za správu sú neporovnateľne nižšie, veď manažérov nahradili počítače.



"Môj otec prišiel o všetko počas Veľkej hospodárskej krízy a mal problémy s udržaním si zamestnania," povedal Jack Bogle, ktorý si brigádami zarával už vo veku 10 rokov. "Naučil som sa, že pracujete za to, čo dostanete." V tom čase ešte nevedel o burze a investovaní takmer nič. Ekonómiu vyštudoval na Princetone a svoju diplomovku venoval fondom. Prvých dvadsať rokov svojej kariéry obhajoval aktívne spravované fondy, až po tom, čo prišiel o miesto generálneho riaditeľa, kvôli nepodarenej fúzii, začal rozmýšľať o efektívnej investícii s minimálnym poplatkom.



Jack Bogle založil spoločnosť Vanguard v roku 1975 a propagoval indexové fondy, ktoré nakupujú široké spektrum cenných papierov, ktoré zodpovedajú benchmarku. Majú nižšiu cenu a vo všeobecnosti prekonávajú manažérov, ktorí vyberajú akcie a dlhopisy na základe predpokladanej schopnosti identifikovať budúcich víťazov a porazených. Bogle sa postavil peňažným mechanizmom poháňajúcim Wall Street, je presvedčený, že investovanie znamená kúpiť a držať. Vykašľať sa na makléra, ktorý chce, aby ste pravidelne obchodovali. Keďže poplatky a provízie neustále narastali, dnes už generálny riaditeľ na dôchodku nedávno povedal pre agentúru Bloomberg, že veľkí konkurenti Vanguardu dokážu prežiť len vtedy, ak prijmú jedinečnú vlastnícku štruktúru Vanguardu, kde sa moc prerozdeľuje v rámci firmy namiesto toho, aby sa brali do úvahy vonkajšie záujmy. Spoločnosť z Valley Forge v Pensylvánii totiž nemá externých vlastníkov, ktorí by očakávali, že firma dosiahne zisk. Namiesto toho je vlastnená vlastnými fondmi.







Vanguard dnes spravuje aktíva za viac ako 5 biliónov dolárov, a objem sa neustále zvyšuje, pretože správca tlačí poplatky takmer na nulu. Bogleho vízia bola využiť všetky finančné prostriedky získané zo správy na zníženie poplatkov. Ak aktíva rastú, môžu účtovať menej za ich správu.







Prekvapujúce ale je, že konkurencii sa podarilo dosiahnuť nulové poplatky ešte pred Vanguardom. Fidelity Investments ponúkla zákazníkom dva nové akciové fondy bez poplatkov a pre existujúce akciové a dlhopisové fondy založené na indexoch zrušila investičné minimá. Investori upúšťajú od aktívne spravovaných finančných prostriedkov. "Znamená to, že sme nízkonákladový poskytovateľ indexu," povedal Ram Subramaniam z Fidelity.

Tento trend vypovedá o konsolidácii odvetvia správy aktív, kde investiční manažéri môžu prežiť na minimálnych poplatkoch, ak ich bude dostatočne veľa. Ale Bogle si nemyslí, že by to takto mohlo fungovať. Podľa neho prevláda konflikt záujmu, v rámci ich súčasného modelu. Akcionári chcú vidieť rast ziskov, ale zákazníci chcú vidieť pokles cien.

Základné odporúčania pre individuálnych investorov, ktorí uprednostňujú nízke náklady a pasívne investovanie:



1. Vyhľadávajte nízkonákladové fondy

2. Pozor na dodatočné náklady za poradenstvo aj hviezdnych portfólio manažérov

3. Nepreceňujte historické výkonnosti fondov, slúžia len na posúdenie konzistencie a rizika investície



4. Zaujímajte sa o objem peňazí investovaný vo fonde

5. Nevlastnite príliš veľa fondov

6. Kúpiť a držať!



"V nasledujúcom období dôjde k hromadnému rozkladu veľkých firiem v tomto biznise," povedal Bogle pre Bloomberg. "Vidia svojho konkurenta, ktorý im ujedá z koláča, a dobre vedia, prečo. A keď chcú byť konkurencieschopný, budú musieť znížiť svoje poplatky, avšak tie nikdy nedokážu znížiť dostatočne." Fidelity ale tvrdí, že súboj ešte neskončil. Tým, že zákazníci získajú nižšie ceny v indexových fondoch, spoločnosť im môže predávať iné služby, kde má vyšší profit. Táto trenica okolo poplatkov zasiahla celý sektor, cena akcií spoločnosti BlackRock klesli takmer o 5 %, Legg Mason's o približne 4 %.





Apokalyptická predpoveď, akú predostrel Bogle svojim konkurentom, sa zatiaľ nenaplnila. Ale revolúcia, ktorú pomohol spustiť pred viac ako 40 rokmi, už priniesla výsledky. Zatiaľ čo meno Bogle zatiaľ nevyvoláva hystériu, ako Satoshi Nakamoto, ide v jeho stopách celá légia učeníkov. Tí to "Bogleheads" menia investičné odvetvie zmysluplnejšie a s ďalekosiahlejším dopadom, ako väčšina iných údajných revolucionárov. Mohli by niečo podobné dosiahnuť aj v rýchlo rastúcom svete kryptoaktív? Pravdepodobne nie, ako povedal Bogle pre Bloomberg. Zapojí sa Vanguard do kryptomien? "Len cez moju mŕtvolu," znela odpoveď.