Čína plánuje zaviesť dovozné clá na americký tovar v hodnote 60 mld. USD

dnes 17:16 -

Čína je pripravená zaviesť nové odvetné clá, a to na americký tovar v hodnote 60 miliárd USD (51,78 miliardy eur) ročne, pričom by sa mali týkať citlivých produktov ako sú niektoré lietadlá či najnovšie aj skvapalnený zemný plyn (LNG). Peking zároveň varoval, že by mohol pristúpiť k ďalším protiopatreniam, čím naznačil, že čínska vláda nemieni v predlžujúcom sa obchodnom spore s Washingtonom ustúpiť.

Čínske ministerstvo financií zverejnilo, že na tovar v spomínanej hodnote plánuje Peking zaviesť dovozné clá vo výške od 5 % do 25 %. Celkovo by sa clá týkali 5207 produktov. Čínske ministerstvo obchodu zasa dodalo, že termín uvedenia ciel do platnosti bude závisieť od krokov, ktoré urobia Spojené štáty.

Čína tak reaguje na najnovšie aktivity amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten sa rozhodol zvýšiť tlak na Peking tým, že navrhol zvýšenie plánovaných dovozných ciel na čínsky tovar v hodnote 200 miliárd USD ročne z pôvodne predpokladaných 10 % na 25 %. Očakáva, že takýmto spôsobom donúti Čínu ustúpiť a splniť požiadavky USA v rámci vzájomného obchodu. Peking okamžite reagoval, že prijme odvetné kroky, zároveň ale vyzval USA na návrat k rokovaniam.

"Americká strana neustále eskaluje situáciu, ktorá ide proti záujmom ako podnikov, tak spotrebiteľov," uviedlo čínske ministerstvo obchodu. "Čína je nútená prijať potrebné protiopatrenia s cieľom brániť svoju dôstojnosť a záujmy svojich ľudí," dodalo ministerstvo.

K tovarom, ktorých sa nové čínske clá majú týkať, patrí viacero poľnohospodárskych a energetických produktov, ako napríklad hovädzie mäso a LNG. Zaradenie LNG do skupiny produktov, na ktoré sa budú vzťahovať dovozné clá, predstavuje jednu zo silných zbraní z čínskeho energetického a komoditného arzenálu, ktorý krajina môže proti USA uplatniť.

Hodnota čínskeho trh s LNG zatiaľ výrazne zaostáva za hodnotou trhu s ropou, keďže Čína ročne dovezie z USA ropu za približne 12 miliárd USD. To sa však v budúcich rokoch môže zmeniť, keďže Peking v úsilí zlepšiť kvalitu ovzdušia postupne ustupuje od využívania uhlia a prechádza na plyn ako kľúčový energetický zdroj.

Okrem LNG a hovädzieho mäsa by sa nové clá mali týkať napríklad aj kávy, polovodičov, niektorých vrtuľníkov, malých a stredne veľkých lietadiel a produktov z ocele.