Nástup umelej inteligencie: Stroje nám prácu nevezmú, musíme sa ale naučiť s nimi žiť

Umelá inteligencia je odvetvie, ktoré by v tomto roku mohlo dosiahnuť ekonomickú hodnotu viac ako bilión dolárov a do roku 2022 takmer 4 bilióny dolárov. Akékoľvek pochybnosti o etických dôsledkoch jej nasadenia by mohli mať významné dôsledky. Čoraz častejšie sa dostáva do médií hlavne ohľadom dopadov na množstvo priemyselných odvetví, nielen tých, ktoré sa spoliehajú na manuálne pracujúcich robotníkov. Vzhľadom na to, že umelé inteligencia a strojové učenie čoraz viac zdokonaľujú, a firmy naďalej zvyšujú investície do tejto oblasti, medzi laickou verejnosťou rastú obavy, že sa nevenuje dostatočná pozornosť širším sociálnym a morálnym dôsledkom tejto technológie.

Medzi najstrašidelnejšie potenciálne budúce scenáre vyvolané inteligentnými strojmi patrí masová nezamestnanosť. Túto obavu zdieľajú tak analytici, ako aj zamestnanci. Sú presvedčení, že umelá inteligencia čoraz viac automatizuje pracovné miesta a ľudskú prácu tak odsunie na vedľajšiu koľaj. "Straty pracovných miest robia pravdepodobne najväčšie starosti," súhlasí Alan Bundy, profesor z Edinburskej školy informatiky. Podľa Bundyho sú straty pracovných miest hlavným dôvodom rozšírenia populizmu na celom svete, odvoláva sa pritom na zvolenie Donalda Trumpa za prezidenta, či rozhodnutie Spojeného kráľovstva opustiť Európsku úniu.



Technológie zohrajú významnú úlohu napríklad v gastrobiznise. Dnes si môžete objednať jedlo na doručenie prostredníctvom smartfónu, tabletu, či počítača, ale aj pomocou virtuálnych asistentov, ako je napríklad Alexa od spoločnosti Amazon. Jedna londýnska spoločnosť chce byť lídrom v tejto oblasti. Ponúka on-line platformu, kde reštaurácie zverejňujú svoje menu. Spotrebitelia sa prihlásia na stránku, pozrú si ponuku vo svojej blízkosti, objednajú si a zaplatia on-line alebo v hotovosti. Reštaurácia jedlo doručí, pričom zaplatí províziu za využitie webu. Nič nové, ale v najbližších niekoľkých rokoch bude musieť prejsť na nové platformy, pretože virtuálne asistentky, ako Alexa od Amazonu a Siri od Applu, sú čoraz viac populárne. Zákazník len nadiktuje, aké jedlo si objednáva a hlasový asistent už všetko ostané zariadi. Roboty sa objavia nielen na strane objednávky, ale aj na strane doručenia. S vlastným pohonom, rýchlosťou chôdze, obiehajú reštaurácie, aby si vyzdvihli objednávky a potom ich dodali zákazníkom. Už žiadni pizzamani na skútroch či malých autách štrikujúci zaplnenými ulicami.



Zástancovia umelej inteligencie tvrdia, že technológie povedú nielen k likvidácii ale hlavne k tvoreb nových, doteraz nepoznaných druhov pracovných miest. Zvýši sa predovšetkým dopyt po inžinieroch, pretože sofistikované nové technológie potrebujú na svoj rozvoj zručnosť a talent. Ďalší argument „za“ hovorí o tom, že aj bežní ľudia budú musieť používať tieto technológie, aby mohli plniť nové funkcie v každodenných úlohách.





Výskumná spoločnosť Gartner predpovedá, že sektor umelej inteligencie do roku 2020 vytvorí 2,3 milióna pracovných miest a naopak zlikviduje 1,8 milióna, čo by bol čistý nárast o 500 000 pracovných miest. To neznamená, že by technológie nemali spôsobiť masové prepúšťanie po celom svete."Mnoho významných inovácií v minulosti bolo spojených s prechodným obdobím dočasnej straty pracovných miest, po ktorej nasledovalo oživenie a transformácia podnikania. Aj umelá inteligencia pravdepodobne pôjde touto cestou," povedala Svetlana Sicularová z Gartner. Zlepší produktivitu mnohých pracovných miest, eliminuje milióny pozícií na strednej a nízkej úrovni, ale aj vytvorí milióny nových pozícií vysoko kvalifikovaných, manažérskych a dokonca aj nástupných a nízkokvalifikovaných. "Bohužiaľ, väčšina čiernych scenárov o strate pracovných miest zamieňa umelú inteligenciu s automatizáciou - ktorá zatieňuje jej najväčší prínos čo je kombinácia ľudskej a umelej inteligencie, kde sa navzájom dopĺňajú."

Často citovaná štúdia Oxfordskej univerzity z roku 2013 poukazuje na niektoré z najviac ohrozených pracovných miest, napríklad maklérov, bankových pracovníkov, poisťovateľov a daňových sprostredkovateľov. A hoci ide o menej kvalifikované povolania, sú to často ľudia, ktorí udržujú finančný sektor pri živote.



Podobne sa do roku 2022 nezmení ani pozícia predavačov v sektore maloobchod, hoci pracovné miesta ako je pokladník určite umelá inteligencia zasiahne. Gartner naznačuje, že mnohí spotrebitelia stále preferujú interakciu s informovaným predavačom pri návšteve obchodu, najmä v špecializovaných oblastiach, kde môžu informovaní pracovníci výrazne ovplyvniť spokojnosť zákazníkov. "Maloobchodníci budú môcť ušetriť na pracovnej sile tým, že škrtnú pracovné miesta, pri ktorých sa vyžaduje opakovane jedna činnosť. Ale budú musieť investovať z týchto úspor do zaučenia spolupracovníkov, ktorí môžu zlepšiť skúsenosti zákazníkov," povedal Robert Hetu, šéf výskumu spoločnosti Gartner. "Umelá inteligencia bude spôsob, ako rozšíriť skúsenosti zákazníkov, nie len odstrániť ľudí z každého procesu."



4 oblasti, v ktorých umelá inteligencia zrejme nikdy neuspeje

Marketing

Konzumácii mediálneho obsahu venujeme čoraz viac svojho času. Získať pozornosť sa darí prostredníctvom originálneho a pútavého príbehu. A k tomu je potrebné kreativita, ktorú umelá inteligencia nemá.

Vzdelávanie

Počítače zásadným spôsobom zlepšili prístup k informáciám a vzdelaniu. Samotný prístup k zdrojom poznania ale nestačí. Informácia je nutné v škole dávať do súvislostí, vysvetľovať ich. A to dokážu len ľudia.

Emócie

Umelá inteligencia sa snaží s emóciami pracovať, stačí spomenúť zariadenie Alexa od Amazonu, zatiaľ však má svoje nedostatky. Nedokáže čítať medzi riadkami.

Kontext

Jednou z najväčších slabín umelej inteligencie je dlhodobo vnímanie a reflektovanie kontextu. Počítačový program sa síce dá naučiť pracovať s kľúčovými slovami, nemožno ho však naučiť "chápať nevyslovené".



Návodov, ako minimalizovať škody spôsobené umelou inteligenciou na trh práce, je niekoľko. Od nutnej rekvalifikácie ohrozených pracovníkov, cez vytvorenie nových druhov pracovných miest, až po zavedenie základného garantovaného príjmu. Či budú mať želaný dopad, ukáže budúcnosť, ale dnes vidíme, že otázka škrtov pracovných miest v najbližšom čase určite nezmizne.V správe Svetového ekonomického fóra sa tvrdí, že 65 % zamestnaní, do ktorých nastúpia dnes ešte len žiaci základných škôl, doposiaľ neexistujú. Väčšina rutinných činností bude automatizovaná pomocou umelej inteligencie a sofistikovaných algoritmov. Kľúčovými zručnosťami sa stanú tie, ktoré sa nebudú dať nahradiť počítačmi, teda kreativita, inovatívnosť, predstavivosť a schopnosť plánovať. Výhodu získajú aj pracovníci so schopnosťou riešiť problémy, viesť projekty, pracovníci s emocionálnou inteligenciou a empatiou.