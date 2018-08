Príbeh Tesly pripomína náboženskú vojnu

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP;TASR/AP

dnes 0:14 -

Tí čo vsádzajú na akcie Tesla, sa zaujímajú o novinky a nie o fundamenty. Je to firma, ktorej nikto úplne nerozumie, preto je dôležitá ideologická podstata. Predáva Tesla elektrické autá alebo energiu? Batérie alebo solárne panely? Poukazujú jej finančné výsledky a zavádzajúce vyhlásenia na podvod? O čom to všetko je?



Napätie je zjavné, Tesla je jednou z najviac shortovaných akcií v USA a je jednou z najcennejších automobiliek na svete. Podľa trhovej kapitalizácie zatienila Peugeot (apríl 2012), Fiat Chrysler (máj 2013), Suzuki (jún 2013), Renault (február 2014), Hyundai (jún 2015), Nissan (február 2017) ). Pre porovnanie, Tesla minulý rok vygenerovala iba 8 % predaja spoločnosti Ford vo výške 157 miliárd dolárov.







Generálny riaditeľ AutoNation, Mike Jackson, uviedol, že za "nevysvetliteľným" ocenením firmy môže byť "jedna z najväčších Ponziho schém všetkých čias". Správca hedžových fondov David Einhorn prirovnal nadšenie okolo Tesly k nafukujúcej sa dotcom bubline v roku 2000. Jim Cramer označil akcie za kultové. A hoci sám Musk pripustil, že akcie Tesla sú "absurdne nadhodnotené" na základe minulých výkonov, j6eho odmeny v podobe opcií na akcie firmy budú vyplatené iba vtedy, ak trhová hodnota firmy v nasledujúcom desaťročí porastie 13-násobne, až na 650 miliárd dolárov.

Napriek tomu je možné, že búrkové mraky sa rozplynuli. Alebo je to naopak ticho pred ďalšou búrkou?



Muskovi sa podarilo ukázať, že výroba nie je žiadnou prekážkou. V poslednom júnovom týždni z pásov zišlo 5031 kusov Modelu 3. Zbavil svet pochybností, že výrobca automobilov nepostaví dostatočne rýchlo svoju výrobnú linku a nedokáže predísť bankrotu. V apríli tohto roka banka Goldman Sachs predpovedala, že Tesla dokáže udržateľne vyrábať 1400 kusov Modelu 3 za týždeň. Musk teraz cíti, že má dôvod na radosť. "Ak sa budeme držať našich plánov, v treťom a štvrtom štvrťroku dosiahneme pozitívny čistý zisk bez akciovej kompenzácie a očakávame, že v každom z týchto štvrťrokov dosiahneme aj plnú ziskovosť GAAP," povedal akcionárom v máji. Do septembra predpovedal "veľmi pozitívne" hrubé marže. "Zafungovalo to," povedal Musk zamestnancom v memorande po dosiahnutí míľnika 5000 áut v júli. "Myslím, že sme sa práve stali skutočnou automobilovou spoločnosťou."





Ale nie všetko je tak dobré ako sa prezentuje. Tesla stále bojuje s výrobou, robotníci pracujú nadčasy, len aby dokázali splniť výrobné limity. Najnovšie montážne linky Modelu 3 sú umiestnené pod trvalým prístreškom v prepchatej továrni Fremont. Kritickí manažéri odišli z kľúčových programov. Spoločnosť požiadala dodávateľov o náhrady za minulé aj budúce práce. Muskove vyjadrenia na twitteri sú len olejom do ohňa. Od januára vyhrotil svoje vyjadrenia voči neprajníkom, čo viedlo investorov k pochybnostiam o jeho zdravom úsudku. Zatiaľ čo aktivitu na Twitteri od mája utlmil, zatiaľ posledné štvrťročné výsledky očakávania pozorovateľov nenaplnili. Musk odmietol odpovedať na otázky analytikov Wall Street a odkázal ich na kanál YouTube. Neskôr svoje správanie sám označil za hlúpe.



Nečudo, že mnoho ľudí vsádza proti Muskovi. Steve Eisman, ktorý dokázal predpovedať hypotekárnu krízu ako predchodcu finančnej krízy, teraz vsádza na krátko, proti Tesle, kvôli problémom s vedením. "Elon Musk je veľmi, veľmi inteligentný muž," povedal v júli pre agentúru Bloomberg. "Ale byť inteligentný nestačí. Musíte robiť rozhodnutia. Má problémy s riadením," odvolával sa na peňažné toky, fatálne výsledky testov autonómnych vozidiel, exodus manažérov a rastúcu konkurenciu GM, Porsche, Volvo a Volkswagen. Nakrátko je aktuálne v pozícii až 34 miliónov akcií, alebo 27 % verejne dostupných akcií spoločnosti Tesla, a to aj napriek tomu, že títo obchodníci strácajú až 2 miliardy dolárov mesačne, keďže cena akcií spoločnosti Tesla naďalej odoláva ich očakávaniam. Investori sa zameriavajú na Teslu, nie na automobilový sektor ako celok. Krátke pozície voči spoločnosti Ford a GM predstavujú iba 2,6 % a 1,7 % verejne dostupných akcií.





Muska označujú za vizionára aj za paranoika. Špecifikácie nového vozidla Tesla Semi sa zdajú byť v rozpore so zákonmi fyziky, hovoria experti. Žaloba proti bývalému zamestnancovi Martinovi Trippovi za priemyselnú špionáž, sa môže premeniť na vyšetrovanie regulačnými orgánmi. Americká Komisia pre cenné papiere a burzu nedávno medializovala informácie o obvineniach z klamstva investorom. Americké bezpečnostné regulačné orgány skúmajú viaceré nehody súvisiace s autonómnym riadením vozidla spoločnosti.

To všetko je už pre Teslu rutina. Automobilka sotva prežila rok bez nejakej väčšeju krízy. Ani tentoraz to nebude inak, čo dokazuje niekoľko čísel. Spoločnosť tvrdila, že s výrobou začne oveľa skôr pred uvedením každého z jej nových modelov (Roadster, X a potom S). Po oneskorenej výrobe a drahším autom, než sa avizovalo, spoločnosť Tesla vyčlenila peňažné toky na kvartál alebo dva než tieto peniaze vrátila späť do ďalšieho výrobného cyklu.Ani v prípade Modelu 3 to nebolo inak. Musk vo februári povedal investorom, že továreň Fremont v Kalifornii je schopná vyrobiť 600 000 vozidiel ročne. Dokonca aj v prípade, že by veci nešli tak ako sa predpokladá, praví fanatici veria, že Tesla si bude môcť požičať na svoj fyzický majetok, zoškrtať produktové rady, alebo využiť pomoc od samotného Muska, ktorý má miliardy dolárov v SpaceX, leteckej spoločnosti, ktorú založil v roku 2002.





Naopak kritici hovoria o "štrukturálnom bankrote". Firmu čakajú masívne nové náklady na výrobu crossoveru Model Y, Tesla Semi a nového Roadsteru. Pre Čínu a Európu sú plánované dve gigafactory. Účet za to všetko dosiahne miliardy. Tesla očakáva, že len jej gigafactory 1 v Nevade vyjde na viac ako 5 miliárd dolárov (Tesla zdieľa náklady s Panasonic). Keď spoločnosť minulý rok spálila 2,4 miliardy dolárov hotovosti a v rezervách na konci marca mala 2,7 miliardy USD, odkiaľ vezme potrebné peniaze?

Odpoveď závisí od toho, či dokáže naplniť svoj plán, aby náklady zostali nízke a zákazníci spokojní. To by bola pre Teslu spása. Ľudia milujú Teslu takým spôsobom, ako žiadnu inú značku. Michelle Krebs z Autotrader hovorí, že Tesla je na prvom mieste medzi výrobcami automobilov v takmer každej kategórii, ktorú hodnotia. Napriek tomu, že Model 3 mešká, bude predražený a bol vystavený počiatočným problémom s výrobou, zákazníci na tieto skutočnosti sotva reagujú. Evidovaných je ešte 420 000 rezervácií na vozidlo, ktoré budú drahšie, keď sa americký daňový bonus vo výške 7 500 amerických dolárov prestane vyplácať. Dokonca aj iný tovar značky Tesla ide na dračku. Vlani firma zarobila milióny dolárov za predražené surfové dosky.





Bez ohľadu na to, čo sa stalo v tomto štvrťroku, Musk môže ohlásiť víťazstvo. Tesla by zajtra zo scény mohla zmiznúť, ale udalosti, ktoré pomohla spustiť, budú pokračovať aj bez nej. Celosvetové investície do elektrických vozidiel minulý rok vzrástli na 90 miliárd dolárov, čo pred niekoľkými rokmi bolo nepredstaviteľné. Nórsko je prvá krajina na svete, kde viac ako polovica predaných vozidiel má elektrický pohon. Všetci svetoví výrobcovia automobilov, po desaťročiach nemilosrdného ignorovania, začali s výrobou elektrických vozidiel, aby konkurovali Tesle. Jedna krajina za druhou oznamuje postupné upúšťanie od spaľovacích motorov. Nie je to samozrejme všetko len zásluhou Tesly, elektrické vozidlá boli vždy globálnym projektom. Keď náklady elektromobilov klesnú pod náklady konvenčných automobilov, ich príchod bude nevyhnutnosťou. Odborníci odhadujú, že deň cenovej parity príde až v roku 2025. To by bolo takmer nepredstaviteľné bez Tesly, ktorej úspech priniesol vážnu konkurenciu.

Všetci teraz majú v hľadáčiku Teslu. Vôbec nie je jasné, ako táto firma dokáže odolávať neúnavnému náporu automobiliek s oveľa väčším rozpočtom aj výrobnými skúsenosťami. Ale v čase, keď sa rozhodne o osude Tesly, už pravdepodobne všetci budeme riadiť elektrické autá.