Ekonomická mobilita: Narodení v chudobe, život v prepychu

V ideálnom svete by aj deti narodené v najchudobnejších čínskych domácnostiach mali šancu, že sa dostanú na vrchol rovnako, ako deti narodené bohatým rodičom. Avšak vo väčšine krajín to tak nie je. Takmer všetci sa v Číne majú lepšie ako ich rodičia, ale deti z domácností s vyššími príjmami získavajú najviac.

Nová štúdia ekonómov z Národnej univerzity v Singapure a Čínskej univerzity v Hongkongu zistila, že deti narodené rodičom z horných 20 % podľa príjmov, mali takmer sedemkrát väčšiu pravdepodobnosť, že zostanú aj v dospelosti v týchto 20 %, ako tie, ktorá sa narodili rodičom zo spodných 20 %. Údaje pochádzajú China Family Panel Studies a zahŕňajú deti narodené v rokoch 1981 až 1988, ktoré pracujú najmenej tri roky.

Štatistické údaje o hospodárskej mobilite v Číne sú dokonca extrémnejšie ako tie, ktoré pochádzajú z väčšiny bohatých krajín. Nedávna štúdia skúmala ekonomickú mobilitu detí narodených v USA v polovici osemdesiatych rokov. Zistila, že ľudia z najchudobnejších 20 % domácností mali asi 9 % šancu dosiahnuť vrchných 20 %. V Číne to bola šanca na úrovni 7 %. Americké deti z najvyšších 20 % však s oveľa menšou pravdepodobnosťou zostanú na vrchole aj v dospelosti v porovnaní so svojimi čínskymi kolegami.





Nielenže že je hospodárska mobilita v Číne nízka, zdá sa, že sa dokonca zhoršuje. Podľa štúdie mali deti, ktoré sa narodili v domácnostiach s nízkymi príjmami v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, lepšiu šancu na to, aby sa dostali na rebríček, než deti narodené v 80. rokoch minulého storočia. Výskumníci sa domnievajú, že zníženie mobility v Číne môže byť výsledkom rozšírenia vysokoškolského vzdelávania. Iba rodičia s prostriedkami si môžu dovoliť poslať svoje deti do najlepších škôl a na pracovnom trhu, ktorý čoraz viac odmeňuje vysokokvalifikovaných pracovníkov, toto prispieva k fixácii príjmového pásma.

Výskumníci sa domnievajú, že jedným zo spôsobov, ako zvýšiť mobilitu príjmov medzi generáciami, by bolo odstrániť obmedzenia migrácie z vidieka do mesta, pretože vyššie miery migrácie obzvlášť pomáhajú chudobným. V súčasnosti sa obyvatelia vidieka nemôžu natrvalo presťahovať do miest ako je Peking bez toho, aby absolvovali špecifickú rekvalifikáciu.