Ak chcem zbohatnúť, musím sa zmeniť

Zdroj: Mark Manson

Mohol by som si povedať, že budem iný človek, keď bude mať milión na účte. Potom sa ale budem obviňovať z toho, že nie som schopný sa "zmeniť" po zvyšok môjho života. Preto to nie je veľmi presná definícia "zmeny". Alebo by som sa mohol rozhodnúť, že "zmena" bude znamenať, že si už viac nedám hranolčeky s kečupom, ale len holé. Ale to by zas bola príliš jednoduchá zmena. Je vôbec definícia "zmeny" na niečo dobrá? Asi nie.



Jedna vec je povedať: "Chcem začať chodiť do posilňovne každý týždeň." Niečo iné je ale povedať: "Je načase, aby som sa konečne zmenil a stal sa typom človeka, ktorý každý týždeň chodí do posilňovne."

Prvé vyhlásenie je jednoduché. Chcete si ísť zacvičiť, tak idete. Druhé vyhlásenie znamená, že musíte objaviť čaro cvičenia a získať pocit, že ste "nový človek". To bude pravdepodobne trvať až do budúceho pocitu, keď sa budete cítiť unavený a budete sa chcieť "znova" zmeniť. Ak sa vám to nepodarí, budete sa pokúšať za svoj neúspech nájsť ospravedlnenie. A to je problém. Ak niečo nevyjde, začnete premýšľať: "možno to je len zlý vtip, možno nie som jedným z tých pravidelne cvičiacich ľudí, to predsa nie som ja." Budete sa nenávidieť. A budete menej motivovaní "zmeniť sa" a robiť v budúcnosti niečo iné.





Na druhej strane, ak sa vám to podarí, bude to ako droga. Ale čoskoro dobrý pocit vyprší a budete musieť definovať pre seba nový typ "zmeny", aby ste v tom mohli pokračovať. Potom sa stanete závislí na zmene, budete chcieť byť novým človekom čoraz častejšie.



Mali by ste ale vedieť, že neexistuje nič také ako "posilňovač." Sú to ľudia, ktorí chodia do posilňovne. Podobne neexistuje nič také ako "produktívna osoba". Existujú len ľudia, ktorí robia produktívne veci pomerne často. Neexistuje žiadna taká vec ako "milá osoba". Existujú len ľudia, ktorí nie sú sebeckí. A dalo by sa pokračovať.

Skúste premýšľať o svojom živote len ako o dlhej sérii činností a rozhodnutí. Ak ste ako väčšina ostatných ľudí, mnohé z týchto rozhodnutí nie sú optimálne. A to, čo pre väčšinu z nás znamená, keď hovoríme, že by sme sa chceli "zmeniť", je jednoducho to, že by sme chceli robiť o niečo optimálnejšie kroky a rozhodnutia.

Stále sa vám nedarí vybudovať kariéru? Nezarábate toľko, koľko by ste chceli? Nezameriavajte sa na svoje zlozvyky, namiesto toho si položte jednoduchú otázku: čo ma urobí produktívnou osobou? To, čo z vás robí jedinečnú osobnosť sú vaše rozhodnutia. Stačí sa opýtať sám seba: "je to dobré urobiť?" Áno? Potom to urobte. "Ó, nedokázal si to urobiť?" Bolo by dobré skúsiť to ešte raz? Áno? Potom choďte do toho znova. A ak si v niektorom okamihu uvedomíte, že to nie je dobré, že to nie je tak, ako ste si to predstavovali, potom to už znova neurobíte. Zmeňte to čo robíte, nie seba.





Väčšina z nás, ktorí sa cítime uviaznutí v určitých zvykoch, vlastne uviaznutí aj sme, pretože sme emocionálne zakotvení v nezdravom správaní sa. Fajčiar nefajčí len cigarety, ale rozvíja celú svoju identitu na pozadí fajčenia. Zmení to jeho spoločenský život, stravovacie a spacie návyky, ale aj to ako vníma seba a ostatných. Stal sa "fajčiarom" pre svojich priateľov a rodinou. Rozvíja vzťah s cigaretami rovnakým spôsobom, ako by to bol domáci miláčik alebo obľúbená hračka.

Keď sa niekto rozhodne zmeniť sa a prestať fajčiť, v podstate sa pokúša "zmeniť" svoju identitu - všetky vzťahy, návyky a predpoklady, ktoré sa viažu už X rokov k jednej jedinej veci. Niet divu, že to nie je vôbec jednoduché. Trik je v tom, aby ste rozpoznali, že, to čo ste si vymysleli a vo svojej hlave označil za "ja" - v skutočnosti neexistuje. Nie ste fajčiar, ste osoba, ktorá sa rozhodla fajčiť. Nie ste nočný vták, ste osoba, ktorá sa rozhodla byť aktívna v noci a cez deň spať. Nie ste neproduktívny. Ste osoba, ktorá sa momentálne rozhodla robiť veci, ktoré sa nepovažujú za užitočné.



Zmeniť tieto veci je jednoduché, stačí zmeniť svoje činy. Najrýchlejší spôsob, ako sa zmeniť, je uvedomiť si, že zmeniť svoje ja, vlastne nie je ani možné.