Aj majster tesár sa utne, alebo ako za jeden deň prísť o 16 miliárd dolárov

Deň po zverejnení výsledkov spoločnosti Facebook za druhý štrťrok, ktoré analytikov z Wall Street a iných investorov neuspokojili, klesla hodnota akcií Facebooku o 19 %. Podľa vyjadrení CFO Facebooku Davida Wehnera, je výhľad vývoja pre rast tržieb potrebné zrevidovať a tento rast sa zrejme spomalí. Po prevalení škandálov okolo Cambridge Analytica, ktorá z dát užívateľov Facebooku dokázala ovplyvňovať politické prostredie a neutíchajúcej debate o možnosti ovplyvniť voličov napríklad v USA pomocou trolovania, sa firma rozhodla viac zamerať na ochranu súkromia užívateľov.





Nie že by výsledky boli katastrofálne, stále sa bavíme o 13,2 mld. USD, no trh očakával číslo niekde na úrovni 13,5 miliardy. Citlivejšie boli zrejme reakcie na výhľad a na komentáre o smernici GDPR, ktorá bude pre Facebook v Európe taktiež znamenať určité spomalenie rastu a zvýšenie nákladov. Zároveň Facebook hodlá investovať niekoľko miliárd dolárov do zlepšenia bezpečnosti, ochrany osobných údajov a citlivých dát. Najmä obava z možnosti ovplyvňovania verejnej mienky vymyslenými správami a hoaxom cieleným na určitý okruh užívateľov – voličov zrejme núti Zuckerberga vynaložiť vysoký objem prostriedkov na investície do algoritmov, hardvéru a vybavenia.







Verejnosť reaguje na udalosti a správy, čo sa odzrkadlilo aj na počte nových užívateľov za uplynulý štvrťrok. Podľa údajov, ktoré Facebook zverejnil, pribudlo za 2. kvartál niečo okolo 22 miliónov denných aktívnych užívateľov, v predošlom štvrťroku to však bolo až 41 denných nových používateľov. Aby nebolo zlým správam koniec, na niektorých najdôležitejších trhoch začal počet denných používateľov stagnovať, napríklad v USA a v Kanade a čo je horšie, v Európe sa počet denných používateľov začal scvrkávať. V predošlom štvrťroku boli čísla denných používateľov na úrovni 282 miliónov a v tomto štvrťroku to je o 3 milióny menej.





Pokles hodnoty akcií Facebooku môže byť predzvesťou pomalého vytriezvenia investorov, ktorí v roku 2018 masívne pokračovali v nákupoch akcií technologickej štvorky Facebook, Apple, Google (resp. Alphabet) a Amazon. Manažéri hedžových fondov sa nazdávajú, že tieto spoločnosti sú schopné cez trvalý rast počtu používateľov, rastom nových aplikácií a diverzifikácii nimi poskytovaných služieb, dosahovať rast obratu a z toho odvodený rast zisku aj pri nepriaznivom vývoji na svetových trhoch. Následkom neustálych nákupov tejto štvorky sa od začiatku roka ceny akcií Apple zvýšili o 15 % a napríklad matka Googlu spoločnosť Alphabet vzrástla o viac ako 20 %. Až do štvrtka 26.7.2018 sa podobnému rastu tešili aj akcie Facebooku, ktoré od januára vzrástli o 23 %.





Je možné, že používatelia sociálnej siete založenej Markom Zuckerbegom reagovali na celý rad udalostí, kvôli ktorým musel ako CEO ísť vypovedať pred rôzne vyšetrovacie komisie amerického kongresu a Európskej únie. Využitie, či zneužitie dát o 87 miliónoch používateľov v kauze Cambridge analytica, ktorá zrejme „pomohla“ k výsledkom v takých hlasovaniach ako Brexit, či zvolenie Donalda Trumpa mohlo mnohých obyvateľov v Európe a USA natoľko rozhorčiť, že zrušili svoje profily na Facebooku a prestali ho využívať. Zástupcovia spoločnosti Facebook sa snažili investorov upokojiť tým, že ostatné aplikácie, ktoré Facebook vlastní (Instagram a Whatsapp ) nie sú negatívne ovplyvnené a počty ich používateľov naďalej rastú. Celosvetovo v mesiaci jún použilo jednu zo sociálnych sietí a aplikácií približne 2,5 miliardy osôb. Otázkou samozrejme zostáva, či tento počet dokáže Facebook aj premeniť na rastúce finančné toky a či to dokáže upokojiť náladu investorov. Zdá sa totiž, že miera zneužiteľnosti osobných údajov, ovplyvňovanie verejnej mienky, „farmárčenie“ s užívateľmi a politická manipulácia boli doteraz podcenené a hrozby a následky nielen pre Facebook sú enormné.