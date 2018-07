Obchodný obor má dokonalú pozíciu, aby totálne zmenil svet investovania

Zdroj: businessinsider

Foto: TASR/AP

dnes 0:40 -

Dcérska spoločnosť Alibaba, Ant Financial, by mohla poslúžiť ako príklad hodný nasledovania, ak by chcel Amazon uspieť v oblasti správy aktív. Nečudo, že na Wall Street netrpezlivo čakajú, čo bude. Na dynamickom rozvoje Amazonu sa za ostatný rok podieľali príležitosti z mnohých odvetví, ako je zdravotníctvo, či obchod s potravinami. Vzhľadom na to, že predstavitelia spoločnosti už majú za sebou niekoľko rozhovor s veľkými bankami, aby na trh uviedli produkt podobný bežnému účtu, experti sa snažili posúdiť vplyv, ktorý by spoločnosť získala v odvetví finančných služieb.



Namiesto toho, aby Amazon priamo vstúpil do procesu správy fondov a bol zodpovedná za návratnosť, radšj uvažuje o vytvorení takzvaného robo-poradcu, čo je automatizovaná finančná poradenská služba. Zároveň využitím svojich distribučných schopností môže jednoducho vstúpiť ako sprostredkovateľ medzi klientov a investičné spoločnosti.





Podľa správy manažmentu investícií a výskumu banky Bernstein, má Amazon ideálnu pozíciu na narušenie trhu správy aktív. Wall Street je v ostatnom čase pod tlakom a ponúkol svoje služby za nižšie poplatky. Hŕstka megabohatých technologických spoločností s viac ako dostatkom hotovosti by mohli zamútiť vodu, ale Amazon predstavuje najrealistickejšiu hrozbu pre status quo, píšu analytici banky vo svojej poznámke hodnotiacej potenciál spoločnosti Amazon vytvoriť robo-poradcu. Tu sú výhody, ktoré analytici Bernstein za najpodstatnejšie:

Má veľkú zákaznícku základňu

To je podľa Bernstein najťažší aspekt robo-poradenstva. "Je veľmi pravdepodobné, že veľká časť takejto ponuky zacieli na súčasných užívateľov ich produktov," napísal Inigo Fraser-Jenkins, vedúci oddelenia globálnej kvantitatívnej a európskej kapitálovej stratégie. "Toto by mohlo znamenať najväčšiu zmenu v ekonomike robo-poradenstva." Banka poukazuje na možné prepojenie medzi členstvom Amazon Prime a vlastníctvom podielových fondov, pričom konštatuje, že v každom z nich je zapojených zhruba rovnaký počet ľudí. "Zdá sa, že je veľmi pravdepodobné, že sa objaví veľké prienik medzi kupcami podielových fondov a členmi Amazon Prime."







Má informácie o zákazníkoch a ich nákupných zvyklostiach

"Mohla by to byť veľmi veľká výhoda, pokiaľ ide o posúdenie produktov, ktoré by si zákazník mohol kúpiť, a tiež pre odvodenie rizikových preferencií spôsobom, ktorý by mohol byť presnejší ako odpovedanie na cieľové investičné dotazníky," povedal Fraser-Jenkins a poznamenáva, že čím viac umelá inteligencia začína ovplyvňovať investície, tým ľahšie to bude pre Amazon etablovať sa v tejto oblasti.



Dokáže ponúknuť viac flexibility pri nižších poplatkoch

Diverzifikovaná povaha Amazon a jej abnormálna trhová kapitalizácia firme dodáva významnú cenový náskok pred viac zašpecifikovanými konkurenčnými podnikmi. "Pravdepodobne, ak by nejaká veľká technologická firma prejavila záujem o správu aktív a ponúkla distribúciu svojich produktov, mohli by si vyjednať významnú zľavu," myslí si Fraser-Jenkins.

Dopad na existujúcich správcov aktív

Posledný bod vedie k širšej diskusii o tlaku, ktorý by to kládlo na súčasných správcov aktív, asi by boli nútení znížiť poplatky. Jednoducho povedané, vstup takého konkurenta, ktorý nemá hlboko do vrecka, môže toto napätie ešte znásobiť. Začiatkom roka správa, ktorú vydali spoločnosti Morgan Stanley a Oliver Wyman, odhaduje, že správcovia aktív môžu nakoniec prísť o polovicu svojich poplatkov, ak sa ich distribúcia presunie na "trh typu Amazon", na ktorom môžu investori priamo investovať. A hoci by to bol ten najhorší možný scenár, skutočnosť, že sa o tom diskutuje, dokazuje, že problematika trápi doslova každého v tomto odvetví. "Máme podozrenie, že posun veľkých technologických hráčov do spektra riadenia majetku môže priamo alebo nepriamo vyvolať pokles poplatkov za správu aktív, takže záver, ktorý by sme vyvodili, je, že v prípade takéhoto posunu byť správcovia aktív mali byť pripravení na ďalší pokles ziskov," dodal Fraser-Jenkins súhlasne.





Predurčený k úspechu

Po zhodnotení krokov čínskeho konkurenta Amazonu, Alibaby, potenciál v oblasti správy aktív sa javí ako významný. Ant Financial, čo je fintech odvetvie Alibaba, poskytuje finančné služby pre užívateľov cez platformu Alipay. U zákazníkov má služba nazvaná Yu'e Bao obrovský úspech. Peňažný fond, ktorý ponúka, spravuje Tianhong Asset Management a stal sa najrýchlejšie rastúcim na svete. Od konca roka 2017 získal pod správu 233 miliárd dolárov. Pri bližšom pohľade na Ant sa tiež natíska otázka, či tradičná štruktúra poplatkov, ktorú používajú správcovia aktív, nebude už čoskoro relikviou minulosti. Služba, okrem iného, nevyžaduje žiaden vstupný poplatok za používanie, namiesto toho sa Ant a správcovia fondov, ktorí pôsobia prostredníctvom tejto platformy, dohodnú na stanovení cien. Ant dokáže filtrovať používateľov do rôznych skupín na základe faktorov, ako je napríklad skúsenosť s investovaním a tieto informácie poskytuje správcovi fondu. Následne od nich inkasuje poplatok za používanie technológie.

Analytici Bernstein tvrdia, že podobnú štruktúru by mohol zvoliť aj Amazon využívajúc už zmienené výhody. Na základe všetkých faktorov má Amazon najlepšiu pozíciu na pretvorenie odvetvia správy majetku vo svoj prospech. "Základné poučenie pre ostatné technologické spoločnosti, ktoré majú záujem o túto oblasť, je pravdepodobne schopnosť využívať vedomosti o už existujúcej zákazníckej základni na to, aby navrhli pre nich investície a využili svoje existujúce (a dôveryhodné) platobné systémov ako brány do širšieho finančného sprostredkovania," uzavrel Fraser-Jenkins.