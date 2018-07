Najsilnejšia zbraň Ameriky môže prísť o muníciu

Zdroj: thecrux

Foto: TASR/AP;getty images

dnes 0:59 -

USA používajú svoju menu strategicky, aby odmenili svojich priateľov a potrestali nepriateľov. Použitie dolára ako zbrane sa neobmedzuje na obchodné a menové vojny, aj keď sa dolár v takýchto sporoch používa takticky. Dolár dokáže toho oveľa viac.

Dolár môže byť použitý na zmenu režimu vytvorením hyperinflácie, bankových tokov a domácej vzbury v krajinách, na ktoré sa zameriavajú USA. Dokážu zbaviť vlády svojich protivníkov alebo prinajmenšom obmedziť pravidlá bez toho, aby musel padnúť jediný výstrel.

Pozrime sa na niekoľko skutočnosti. Dolár tvorí približne 60 % svetových rezerv, 80 % celosvetových platieb a takmer 100 % globálnych ropných transakcií. Európske banky, ktoré poskytujú úvery klientom denominovaným v dolároch, si musia požičať doláre na financovanie týchto záväzkov. Tieto banky realizujú svoje pôžičky na trhu s depozitmi v eurodolároch alebo s cenným papierom alebo bankovkami denominovanými v dolároch. Mať sídlo vo Švajčiarsku alebo v Nemecku vám nedovolí uniknúť z dominancie dolára.

USA neovládajú len samotný dolár, ovládajú systém dolárových platieb. Patria sem digitálna kniha držiteľov amerického dlhu, platobný systém Fedwire medzi členmi amerických Fedov a združenie Clearing House (nástupca New York Clearing House a majiteľ CHIPS, Clearing House Interbank Payments System) zložené z najväčších amerických bánk. Platba v amerických dolároch z banky v Šanghaji do inej banky v Sydney prechádza cez jeden z týchto platobných systémov riadených v USA.





Stručne povedané, dolár dodáva potrebný kyslík pre svetový obchod a USA vás od tohto kyslíka dokážu odstaviť, kedykoľvek sa tak rozhodnú. Zoznam spôsobov, ako to môžu urobiť, je rozsiahly. Medzinárodný zákon o mimoriadnych hospodárskych právomociach z roku 1977, IEEPA, dáva prezidentovi americkej diktátorskej moci možnosť zmraziť a zabaviť aktíva a blokovať platby.

Úrad pre kontrolu zahraničných aktív ministerstva financií (OFAC) má vypracovaný čierny zoznam jednotlivcov a spoločností, s ktorými je zakázané obchodovať. Nájdeme na ňom banky aj spoločnosti vydávajúce kreditné karty. Výbor pre zahraničné investície v Spojených štátoch, CFIUS, môže zablokovať akúkoľvek zahraničnú akvizíciu spoločnosti v USA z dôvodov ohrozenia bezpečnosti štátu.

Tento zoznam finančných zbraní pokračuje, ale USA používajú dolár aj na to, aby donútili svojich nepriateľov presunúť sa na čierny trhu, ak chcú s ním obchodovať.

Príklady využívajúce tieto finančné zbrane sú všadeprítomné. USA uvalili sankcie na Rusko po anexii Krymu v roku 2014 a invázii na východe Ukrajiny. USA od roku 2011 do roku 2013 viedli celosvetovú finančnú vojnu s Iránom, čo viedlo k runu na banky, hyperinflácii, devalvácii miestnej meny a sociálnym nepokojom.

Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf

V roku 2013, prezident Obama vyhlásil prímerie na základe jadrovej dohody, súčasný prezident Trump ale túto dohodu ukončil a finančná vojna s Iránom sa obnovila tam, kde skončila v roku 2013. USA sa obuli do Číny za krádež duševného vlastníctva, ďalšími zjavnými obeťami amerických finančných zbraní sú Severná Kórea, Sýria, Kuba a Venezuela.

Opísané akcie nevznikli v bežnom obchodnom a finančnom styku. Ruské, iránske a iné sankcie sú výslovne geopolitické, zatiaľ čo čínske sankcie sú geostrategického rozsahu, tu sa USA a Čína usilujú o technologickú nadradenosť v 21. storočí. Žiadna z týchto sankcií by nebola účinná alebo dokonca ani možná bez použitia dolára a dolárového platobného systému.

Každá akciu vyvoláva reakciu. Súperi si dobre uvedomujú, nakoľko sú zraniteľní sankciami založenými na dolároch. Z krátkodobého hľadiska sa musia uskromniť a znášať ich. Sú úplne v zajatí dolára, tak v rezervách, ako aj v cieľoch svojich najväčších spoločností, ako sú Gazprom (Rusko) a Huawei (Čína), keď túžia po tom, aby sa raz stali významnými globálnymi hráčmi.

Obchodovanie na svetovej scéne znamená obchodovanie v dolároch. A sankcie založené na dolároch sú pre USA silnou finančnou zbraňou. Ale už sa pracuje na tom, aby vznikol svet, v ktorom dolár nie je hlavnou rezervnou a obchodnou menou. Z dlhodobého hľadiska Rusko, Čína, Irán, Turecko a ďalšie krajiny pracujú na vyriešení a realizácii transakčných mien bez dolára na nezávislých platobných systémoch. Rusko vyvíja veľké úsilie v oblasti výskumu a vývoja distribuovanej knihy (známej aj ako blockchain), aby sa finančné transakcie mohli spracúvať a overovať bez závislosti od bánk kontrolovaných Západom. To ale neznamená nasadenie kryptomien ako sú Bitcoiny, ale úplne nové tokeny.

Čína tlačí svojich obchodných partnerov, aby prijali čínsky jüan za tovary a služby. Jüan je dnes len nepatrnou časťou globálnych platieb (asi 2 %), ale môže získať podporu v čase, keď USA rozhodujú o sankciách voči Iránu. Čína je najväčším zákazníkom na iránsku ropu, ak sankcie v USA zakážu dolárové platby za iránsku ropu, potom Irán a Čína nemusia mať inú možnosť, ako obchodovať v jüanoch.





Medzinárodný menový fond už oznámil úsilie o presunutie osobitného práva čerpania, SDR, na distribuovanú knihu. To by urobilo z SDR globálnu kryptomenu na vyrovnanie platobných transakcií medzi Čínou, Ruskom a ďalšími členmi MMF, a to aj bez závislosti na dolárovom platobnom systéme. Okrem kryptomien je tu ešte aj najstaršia forma peňazí, teda zlato. Použitie zlata je ideálny spôsob, ako sa vyhnúť finančnej vojne s USA. Zlato je fyzické, takže ho nemožno hackovať. Dá sa prepravovať v zapečatených kontajneroch na palube lietadiel, takže pohyby nemožno vysledovať satelitmi. Existujú dobré dôkazy, že Irán v súčasnosti platí za severokórejské zbrojárske technológie zlatom a dá sa očakávať, že budúce čínske platby za iránsku ropu sa uskutočnia aspoň čiastočne vo forme zlata.

Predstavte si trojcestný obchod, v ktorom Severná Kórea predáva zbrane Iránu, Irán predáva do Číny ropu a Čína predáva potraviny Severnej Kórei. Všetky tieto transakcie môžu byť zaznamenané v blockchaine a vyčlenené na štvrťročnej báze s čistou zúčtovaciou platbou uskutočnenou v zlate. Asi takto by mohol vyzerať budúci platobný systém bez dolára.





Nakoniec sa pozrime na ruskú rezervnú pozíciu. Tá sa prepadla z 540 miliárd dolárov na 350 miliárd dolárov v dôsledku poklesu cien ropy na začiatku roka 2014. Otázkou je, či samotný kolaps cien ropy nevyvolali USA ako odplatu za anexiu Krymu. Od začiatku roka 2015 ale Rusko obnovilo svoju rezervnú pozíciu pod vedením šéfky ruskej centrálnej banky Elvirie Nabiullinovej. Ruské rezervy sú na 460 miliardách USD a stále sa zvyšujú. Napriek tomu existuje obrovský rozdiel medzi ruskými rezervami v roku 2014 a tými súčasnými. Rozdiel je v zlate. Počas kolapsu rezerv v roku 2014 Rusko predávalo podľa potreby aktíva v amerických dolároch na udržanie likvidity, ale nikdy neprestalo nakupovať zlato. Ruské zlaté rezervy vzrástli z 1275 ton v polovici roku 2015 na 1909 ton na konci apríla 2018. To je 50 % nárast zásob zlata za menej ako tri roky. Pri súčasných trhových cenách zlata má Rusko drahý kov za približne 90 miliárd USD, čo je 20 % celkovej rezervnej pozície Ruska.

Prečo by krajina dala 20 % svojich rezerv do zlata, ak by neočakávala, že zlato bude v budúcnosti významnou súčasťou medzinárodného menového systému? Rusko nielenže očakáva, že zlato bude súčasťou systému, prisudzuje mu dôležitosť aj v spolupráci s Čínou, Tureckom a Iránom.



Zdá sa, že zbraň menom americký dolár bude čoskoro obeťou vlastného úspechu. Zatiaľ čo USA šikanovali svet pomocou dolára, svet ticho pripravoval nový nedolárový systém. Možno ako investori si nebudete môcť kúpiť krypto SDR (zatiaľ), ale určite môžete vlastniť zlato. Mali by ste túto možnosť zvážiť.