Brexit bez dohody je podľa šéfa britskej diplomacie veľmi reálnym rizikom

dnes 14:46 -

Veľká Británia by mohla na budúci rok odísť z Európskej únie bez dohody o budúcich vzťahoch s Bruselom v dôsledku tvrdého postoja, ktorý zaujali vyjednávači EÚ. Povedal to v pondelok britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt. Po stretnutí so svojím nemeckým partnerom Heikom Maasom sa pred novinármi v Berlíne vyjadril, že "teraz existuje reálne riziko brexitu bez dohody nešťastnou náhodou". "Myslím si, že je to preto, že mnoho ľudí v EÚ sa domnieva, že musia iba dostatočne dlho čakať a Británia ustúpi," povedal Hunt. "A to sa nestane," dodal šéf britskej diplomacie.

Významný počet zákonodarcov z Konzervatívnej strany britskej premiérky Theresy Mayovej uprednostňuje úplný odchod z EÚ, čiže takzvaný "tvrdý" brexit, a nie "mäkšiu" možnosť, ktorú Mayová navrhla. "Bez reálnej zmeny prístupu vyjednávačov EÚ teraz čelíme reálnemu riziku neuzavretia dohody nešťastnou náhodou. A to bude ekonomicky neuveriteľne náročné," povedal Hunt. "Pre Britániu to bude náročné, ale nakoniec nájdeme cestu nielen ekonomicky prežiť ale rozkvitať," vyhlásil. "Ale mojou ozajstnou obavou je, že to zmení postoje britskej verejnosti voči Európe na generáciu," poznamenal.

Nemecký minister zahraničia Heiko Maas povedal, že jeho krajina "nechce neriadený brexit. Chceme dohodu." Pripustil však, že prinajmenšom v otázke írskych hraníc "budú nutné ďalšie rokovania pre dosiahnutie praktických riešení". Maas sa odmietol vyjadriť k hrozbe zo strany britského hlavného vyjednávača pre brexit, že Londýn by mohol neuhradiť svoje záväzky voči EÚ v sume 39 mld. libier (GBP), ak Británia s EÚ nedosiahne obchodnú dohodu.