Rozvod ruského miliardára: Bitka exmanželov o jachtu za 500 miliónov dolárov pokračuje

Začiatkom tohto roka bolo Akhmedovovi súdom nariadené, aby odovzdal svoju jachtu bývalej manželke. To však odmietol. Vo februári sa jachta v Dubaji dostavila do dokov na údržbu, tam si ju vystriehol britský súd.



Dvojica sa vzala v roku 1993 a následne sa presťahovala do Londýna, kde Akhmedov prišiel rozširovať svoju zbierku vrtuľníkov, veteránov, výtvarného umenia a nehnuteľností. Napokon sa rozviedli, ale presne kedy, to sa nevie. V roku 2016 sudca Najvyššieho súdu v Spojenom kráľovstve nariadil Akhmedovovi zaplatiť svojej bývalej manželke 646 miliónov dolárov, čo ale odmietol.







Akhmedov tvrdil, že v Rusku už boli rozvedení pred viac ako desiatimi rokmi. Sudca však tvrdil, že rozvodová dokumentácia bola sfalšovaná, dokonca tvrdí, že Akhmedov ukrýval svoje aktíva v "sieti offshore spoločností."

Akhmedová si najala Burford Capital, finančnú spoločnosť na riešenie sporov, ktorá jej pomáha s financovaním súdnych výdavkov. Burford sa púšťa do nákladných súdnych sporov s nádejou, že nakoniec dosiahne zníženie vyrovnania. Je súčasťou rastúceho odvetvia zameriavajúceho sa na finančné spory. Firma poskytla Akhmedovej paušálnu sumu, ktorá pokrýva jej životné náklady.

Prípad sa dostal aktuálne pred miestny súd v Dubaji kde sa sudcovia opäť stretnú, aby si vypočuli nové dôkazy.