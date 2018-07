Bola príliš drahá: V Nemecku musia bonus na elektrický automobil Tesla S vrátiť

Zdroj: QZ

Spolkový úrad pre ekonomiku a kontrolu vývozu (BAFA) rozhodol, že tí, ktorí si kúpili model S do 6. marca 2018, nemajú nárok na "environmentálny bonus" a musia ho vrátiť. Celkovo ide o niečo viac ako 1000 kupujúcich.

"Počas posledných niekoľkých mesiacov sa BAFA pokúsila dosiahnuť priateľské riešenie v záujme zákazníka v rozhovoroch so spoločnosťou Tesla," uvádza sa v tlačovej správe. "Bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Vzhľadom na právne požiadavky vrátane a rozpočtového práva je BAFA nútená žiadať vyplatené bonusy späť "

Tesla uviedla, že sa proti rozhodnutiu odvolá a do toho času pokryje náklady na stratu stimulov pre kupujúcich modelu S. Trenice medzi spoločnosťou Tesla a nemeckou vládou o tom, či model S by mal mať alebo nemal mať nárok na stimul, pokračuje od roku 2016.

Pravidlom je, že na podporu sú oprávnené iba elektromobily do ceny 60 000 eur. Program bol vytvorený medzi vládou a nemeckým automobilovým priemyslom, ktorý do programu finančne prispieva. To viedlo k presvedčeniu, že cenový strop úmyselne vylúčil Teslu zo systému podpory. Vláda tvrdila, že za túto cenu nebolo možné kúpiť model S, a preto sa Tesla rozhodla oklieštiť auto o niektoré funkcie, aby tým znížila svoje náklady. V marci tohto roku tak opäť predávala s bonusom pre kupujúceho.

Tí majitelia Tesla S, ktorí získali model S od marca tohto roka, si môžu štátny bonus ponechať, pretože Tesla dokázala nemeckej vláde, že sa vie dostať na cenu za základný automobil na úrovni 60 000 eur.