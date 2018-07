Všetky transakcie on-line: Virtuálne bankovníctvo otrasie jedným y najväčších finančných centier

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:57 -

Hongkong, globálny líder v oblasti bankovníctva a financií, je pripravený na príchod takzvaných virtuálnych bánk - finančných inštitúcií bez fyzických pobočiek, kde všetky transakcie prebiehajú on-line. Oblasť finančných technológií, alebo "fintech", tu má zelenú, je súčasťou širších ambícií zmeniť poloautonómne čínske územie na digitálne "inteligentné mesto". Finančný regulátor po konzultáciách so zainteresovanými stranami, vrátane hongkonského združenia bánk, vydal prvé usmernenia pre virtuálne banky už koncom mája tohto roka. Podľa vyhlásenia prejavilo záujem o udelenie licencie viac ako 50 spoločností.

Príchod nových účastníkov do značne rozvinutého bankového ekosystému v Hongkongu by mal mať dlhodobo pozitívny účinok. Finanční giganti, ako Standard Chartered či HSBC a Bank of China (Hong Kong) sledujú dianie so zvýšeným záujmom. "Chápem, že títo noví účastníci, technologické spoločnosti, predstavujú hrozbu pre tradičné banky," povedal pre CNBC Sonny Hsu, viceprezident a skupiny Financial Institutions, ktorá pracuje pre agentúru Moody's Investors Service. "Musia prispôsobiť svoju ponuku, musia ponúknuť zákazníkom lepšie služby, väčšie pohodlie a rýchlejšie platobné možnosti, takže nie je to tak, že len pokojne sedia a prizerajú sa," povedal Hsu.

Banky v Hongkongu čoraz viac ponúkajú služby on-line bankingu, ktoré sú súčasťou globálneho trendu, keďže spotrebitelia žiadajú výhody, ako je pohodlie, transparentnosť a nižšie transakčné poplatky. "Ľudia nechcú iný účet v inej banke, chcú, aby ich finančný život bol zjednodušený," uviedol Samir Subberwal, regionálny šéf retailového bankovníctva pre Čínu a severnú Áziu v Standard Chartered v správe oznamujúcej zámer spoločnosti podať žiadosť o licenciu virtuálnej banky.





Jednou z podmienok pre udelenie licencie je, že virtuálne banky budú musieť mať fyzickú kanceláriu v Hongkongu, kde sa budú zaoberať otázkami regulátora, či sťažnosťami zákazníkov. Nebudú však musieť investovať do siete pobočiek. Tu ale v podstate všetky výhody končia, pretože virtuálne banky budú do značnej miery musieť spĺňať rovnaké pravidlá ako tradičné banky, vrátane prísnych kapitálových požiadaviek, čo im ponechá len málo zdrojov. Tým sa má zabrániť budúcej nestabilite sektora. Buď banky ponúknu atraktívnejšie podmienky, alebo oveľa lepšie digitálne skúsenosti, inak nedokážu prilákať spotrebiteľov. Inými slovami, virtuálne banky budú mať len málo priestoru na to, aby využili medzery v zákonoch na porazenie svojich väčších konkurentov. "Budú musieť konkurovať ponukou lacnejších služieb ako tradičné banky, v opačnom prípade nebudú mať zákazníci motiváciu, aby sa k týmto novým platformám pridali," myslí si Hsu.

Podľa správy poradenskej KPMG z apríla tohto roka, zavedenie virtuálnych bánk v Hongkongu napokon zvýši celkovú konkurencieschopnosť. Technológie môžu znížiť náklady a pomôcť spotrebiteľom bez kreditnej histórie získať pôžičky, ku ktorým sa v tradičných bankách nedostali. "To by mohlo významne zvýšiť finančné začlenenie a povzbudzovať tradičné banky, aby ďalej rozvíjali svoje vlastné platformy, čím by sa zvýšila latka v celom odvetví," dodáva KPMG.