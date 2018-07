Inflácia v Británii zostala v júni na úrovni 2,4 %

dnes 11:46 -

Medziročná miera inflácie v Spojenom kráľovstve zostala v júni na úrovni 2,4 %, už tretí mesiac po sebe. Informoval o tom štatistický úrad ONS.

Tento výsledok však sklamal ekonómov, ktorí očakávali, že sa tempo rastu spotrebiteľských cien v júni zrýchli na 2,6 %.

Ale letné výpredaje, najmä odevov, v júni zabrzdili infláciu.

Stagnácia inflácie je dobrou správou pre domácnosti, vzhľadom na spomalenie rastu ich miezd v období marec-máj na 2,7 %, čo znamená, že mzdy stále stúpajú rýchlejšie ako ceny tovarov a služieb.

No zároveň, miera inflácie v Spojenom kráľovstve stále prekračuje cieľovú 2-% úroveň centrálnej banky Bank of England (BoE). A to znamená, že ceny rastú rýchlejšie ako úroky z úspor v bankách. Stúpa tak tlak na BoE, aby na budúci mesiac zvýšila svoje úrokové sadzby.

Štatistiky tiež ukázali, že účty britských domácností za vykurovanie a celkové náklady na bývanie, a tiež na benzín, minulý mesiac vzrástli, zatiaľ čo ceny oblečenia, hračiek a počítačových hier klesli.