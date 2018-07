Ukrajina a Rusko rokujú o tranzite plynu do EÚ po roku 2020

dnes 17:16 -

Na rokovaniach o budúcej preprave plynu cez Ukrajinu po tom, ako sa budúci rok skončí platnosť terajšieho kontraktu, sa v Berlíne stretli ruský minister energetiky a ukrajinský minister zahraničných vecí. Keďže sprostredkovateľom vyjednávaní je Európska únia, na utorkovom rokovaní bol prítomný aj podpredseda Európskej komisie zodpovedný za Energetickú úniu Maroš Šefčovič.

Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier, ktorý zastupuje hostiteľskú krajinu, uviedol, že stretnutie sa nezaoberá problematikou plynovodu Nord Stream 2. Dodal, že očakáva náročné rokovania, ale podľa jeho slov "je možné dosiahnuť riešenie zabezpečujúce, že oprávnené bezpečnostné záujmy Ukrajiny budú chránené aj po roku 2020 a cez Ukrajinu sa z Ruska bude prepravovať významná časť plynu."

Tranzit ruského plynu cez Ukrajinu do Európskej únie znamená pre Kyjev príjmy, ale zároveň je zdrojom pravidelných treníc s Moskvou. Napätie zvyšujú plány na výstavbu plynovodu Nord Stream 2 z Ruska do Nemecka, ktorý by územie Ukrajiny obchádzal.