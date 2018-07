Prenájom ťažobných strojov nebude, americký finančný dozor ho stopol

Zdroj: BI

Foto: YT/CNBC

dnes 14:03 -

Podivný plán firmy Kodak, prvýkrát prezentovaný v januári v rámci výstavy CES, sa nenaplnil. Spoločnosť Spotlite, ktorá získala licenciu od Kodaku postavila súpravy, ale ako sa vyjadril jej generálny riaditeľ, Halston Mikail, pre BBC, plán bol zablokovaný americkou komisiou pre cenné papiere a burzu (SEC).

Existuje niekoľko nezrovnalostí medzi tým, čo Spotlite a Kodak v januári povedali novinárom a čo dnes tvrdia obe firmy. V januári zástupca spoločnosti Spotlite povedal, že dopyt po KashMiner je vysoký a že už stroje prevádzkuje 80 baníkov. Mikail tiež uviedol plán, ktorý počítal s inštaláciou niektorých súprav v sídle spoločnosti Kodak. Ale Kodak v pondelok pre BBC vyhlásil, že žiadne takéto zariadenia inštalované neboli.





A zatiaľ čo na stánku spoločnosti Kodak počas CES sa objavil počítač označený ako Kodak KashMiner, pričom spoločnosť Kodak zjavne licencovala značku spoločnosti Spotlite, neskôr počas výstavy značka Kodak z týchto zariadení zmizla. Tento pondelok ale Kodak pre BBC povedal, že súpravy nikdy neboli oficiálne licencované.

Kritici boli už pri oznámení plánov KashMiner veľmi skeptickí, a niektorí označili projekt za podvod. Spoločnosti Kodak a Spotlite pôvodne plánovali požiadať potenciálnych zákazníkov, aby podpísali dvojročný kontrakt a zaplatili 3400 dolárov vopred za prenájom prístrojov na ťažbu kryptomien. Okrem toho malo ísť pre Spotlite polovica všetkých kryptomien vyťažených prenajatým počítačom.

Spoločnosti Kodak a Spotlite tvrdili, že ľudia, ktorí si prenajmú ich prístroje, by dosiahli 375 dolárov mesačne, čo by znamenalo 9 000 dolárov počas dvojročného prenájmu. Kritici však uviedli, že spoločnosti nebrali do úvahy skutočnosť, že ťažba Bitcoinov sa časom stáva čoraz zložitejšou.