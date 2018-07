Jedna z najzáhadnejších firiem o ktorej takmer nič nevieme

Zdroj: HOR

Foto: YT/ZDF;SITA/AP

C&A je firma, o ktorej takmer nič nevieme. Dostupné informácie hovoria, že vo svojich 2000 obchodoch v 21 krajinách zamestnáva 60 000 ľudí. Nemecko - holandská rodina Brenninkmeijerovcov už od roku 1841 prevádzkuje aj u nás známe obchody C&A. Bratia Clemens a August, ktorí dali svoje iniciály do názvu firmy, rozbehli obchod s textilom na hraniciach Nemecka a Holandska. Od toho momentu firma v zásade nezverejňuje svoje ekonomické výsledky a všetky údaje sú viac menej odhadom analytikov. Pretože jej akcie sa neobchodujú na verejných trhoch, nemá povinnosť publikovať svoje výsledky a na svojich webových stránkach o financiách takmer nič nehovorí.







V roku 2001 rodina Brenninkmeijer, ktorá má približne 1000 členov, presunula všetky aktivity – textil, reality a investovanie, pod klobúk holdingu s názvom COFRA so sídlom vo Švajčiarskom Zugu. Odhady hovoria, že firma ročne celosvetovo predá oblečenie a doplnky pod svojimi značkami ako napríklad Canda, Yessica, Clockhouse, či Westburry, v hodnote viac 8,5 miliardy dolárov. Len na Slovensku značka C&A dosahuje obraty nad 230 miliónov eur ročne. Pre porovnanie Inditex, vlastník značiek ako Zara, Stradivarius a Bershka, v roku 2017 globálne predal odevy v hodnote 21,3 miliardy dolárov.

Druhou vetvou koncernu rodiny Brenninkmenijer je podnikanie v oblasti nehnuteľností, ktoré zastrešuje pod menom Redevco a cez tento holding vlastní zhruba 400 objektov najmä retailového charakteru. Redevco vlastní budovy s predajnými plochami od Glasgowu, cez VIedeň až po Budapešť.

Tretím sektorom, ktorému sa rodina venuje je Private equity, ktoré riadi cez spoločnosť Bregal, pod ktorou má v správe majetok v hodnote viac ako 11 miliárd USD. Viaceré spoločnosti pod dáždnikom Bregalu manažujú investície v Nemecku, USA, Kanade a krajinách Beneluxu.





Historicky firma do svojho vedenia nominovala dlhé desaťročia len mužských zástupcov rodiny a až niekedy v 90. rokoch minulého storočia sa do biznisu dostali ženy. Rodina je úzko spájaná s katolíckou vierou. S majetkom v odhadovanej výške 20 miliárd eur je rodina jednou z najbohatších v Európe. Zdá sa však, že rodina svojou konzervatívnou politikou zaspala dobu. Postupom rokov 2000 až 2004 ukončila v niekoľkých krokoch svoje pôsobenie na trhoch Británie, Dánska a USA. Tlak konkurentov ako Primark, či H&M neustále rastie a zjavne dostáva pod tlak marže v segmente rýchelj módy, v ktorom C&A podniká. Samozrejme sa do biznisu Brenninkmeijerovcov tlačí aj online predaj, čo situáciu rodinnej firmy tiež nezľahčuje. Zrejme aj preto sa cez ich private equity odnož snažia investovať do odlišných oblastí ako udržateľný rybolov, alebo firemný CRM softvér.





Podľa posledných informácií, ktoré samozrejme nie sú overené a sú viac menej len na úrovni klebiet, sa rodina rozhoduje o možnosti vstupu čínskych investorov. Podľa vyjadrenia zástupcu firmy Cofra, sa skupina pozerá na možnosti rastu v online biznise a v expanzii na trhy ázijského regiónu.

Budúcnosť rodinnej firmy teda bude závisieť od schopnosti prispôsobiť sa meniacemu dopytu a správaniu zákazníkov. Doterajšie konzervatívne správanie sa firmy tomu však príliš nenasvedčuje a vývoj situácie ukáže, či sa tradície podarí prelomiť v prospech značky, ktorá tu už viac ako 177 rokov úspešne obsluhovala zákazníkov.