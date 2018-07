Slováci dokážu ušetriť viac peňazí než pred štyrmi rokmi

dnes 15:16 -

Viac ako polovica Slovákov si zo svojej výplaty dokáže niečo odložiť. V priemere je to 130 eur, pričom táto suma sa za posledné štyri roky mierne zvýšila, a to o 11 eur. Z prieskumu Poštovej banky, ktorý uskutočnila spoločnosť 2muse na vzorke 1 454 respondentov, ďalej vyplýva, že 50 % zo sporiacich si mesačne odloží 100 eur. V roku 2014 to bolo 70 eur.

Väčšina seniorov každý mesiac najčastejšie usporí sumu do 50 eur. Takmer štvrtina seniorov si odkladá až do 149 eur. „Peniaze si najčastejšie nechávajú v bezpečí na bežnom, prípadne na sporiacom účte. Slovenskí dôchodcovia nemajú vo zvyku odkladať si peniaze na drahú dovolenku či lepšie auto. Šetria skôr s cieľom vytvoriť si finančnú rezervu, ktorá im pomôže vykryť nečakané zvýšené náklady na život či zdravotnú starostlivosť,“ uvádza hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.

Približne pätine Slovákov sa stáva, že si občas musia požičať. Finančnú výpomoc z času na čas potrebujú aj tí z druhého konca príjmového spektra, priznalo sa k tomu 16 % ľudí s nadpriemerným príjmom. „Slováci si najčastejšie požičiavajú od rodiny a priateľov, v priemere ide o sumu 137 eur. Stáva sa to hlavne v domácnostiach s nižším príjmom,“ vysvetľuje hovorkyňa Poštovej banky. Takmer polovica Slovákov sa však do takej situácie nikdy nedostala.

Väčšina z nich peniaze odkladá bez konkrétneho cieľa a najčastejšie sa ich snaží zhodnotiť na sporiacom účte. Takmer traja z desiatich ich však skladujú doma. Takmer tretina Slovákov sa priznala, že sa nad zhodnocovaním svojich prostriedkov príliš nezamýšľa a aj zvyšné peniaze si necháva na bežnom účte.